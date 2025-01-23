NBA／花光半場17分領先、末節陷得分荒 勇士不敵國王

柯瑞全場得到14分。(歐新社)

勇士 隊22日客場挑戰國王隊 ，上半場打完領先17分，沒想到3節打完直接被追平，末節尾聲勇士陷入3分多鐘得分荒，國王終場以123：117帶走勝利。

勇士巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）第2節狂砍11分，幫助球隊取得17分領先。沒想到國王球星德羅展（DeMar DeRozan）第3節開無雙，單節7投全中獨拿19分，帶隊將17分落後全弭平。

比賽最後4分鐘勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）飆進三分球，領先4分。不過在那之後勇士陷入3分多鐘得分乾旱，柯瑞 （Stephen Curry）最後40秒上籃，落後剩4分，但國王蒙克（Malik Monk）馬上回敬2分，奠定勝基。

德羅展攻下全場最高的32分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）砍進26分18籃板，蒙克也拿下20分9助攻。勇士則以維金斯25分表現最佳，柯瑞得到14分12助攻。

勇士輸球後戰績21勝22敗，西區第11，落後第10的太陽隊1場勝差。國王則以23勝20敗，暫居西區第7。

逆轉夢碎 騎士輸火箭

克里夫蘭騎士隊22日客場挑戰西區第二的火箭隊，雙方整場比賽互有領先，糾纏到最後一刻，但騎士葛蘭德（Darius Garland）有望超前的3次罰球只進一球無緣逆轉，讓火箭以109：108驚險勝出。

比賽一開始，騎士手感火燙，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）個人砍下5分，團隊更在前3分鐘內投進3顆三分球，迅速取得領先。然而，火箭隨後迅速調整防守策略，採用夾擊方式針對騎士板凳深度較弱的問題進行打擊，並成功扭轉場上局勢。

第二節開局，火箭給了騎士大量的進攻籃板機會，即使騎士手感欠佳，仍能咬住比分。然而，雙方在這一節的進攻表現均不理想，進攻端頻頻受阻，比賽逐漸演變成兩支防守強隊之間的僵持。