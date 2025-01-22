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NBA／佐佐木朗希到場 詹姆斯「大三元」率湖人輕取巫師

記者曾思儒／綜合報導
佐佐木朗希現身湖人主場當嘉賓。（路透）
佐佐木朗希現身湖人主場當嘉賓。（路透）

揮別前一場「洛城內戰」失利，湖人隊21日回到主場史坦波中心迎戰「爐主」巫師隊，場邊還有剛和道奇隊簽約的職棒球星佐佐木朗希當嘉賓，見證湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出「大三元」數據，率隊以111：88收下勝利。

坐在球場第一排的佐佐木朗希，賽前除和詹姆斯握手寒暄，還和同胞八村壘一起比出「LA」手勢，展現同屬洛城球隊的跨界支持；有特別球迷場邊加持，湖人首節取得29：23領先，半場打完也取得59：49優勢。

第三節湖人在禁區大將戴維斯（Anthony Davis）持續取分下將差距擴大到79：61，巫師雖回敬一波13：5攻勢將分差縮小到個位數，但湖人靠文森（Gabe Vincent）投進讀秒階段的三分球，仍帶著89：77領先進入第四節。

湖人決勝節維持優勢，最後3分19秒詹姆斯搶下單場第10個籃板，完成本季第9次「大三元」後球迷響起一陣掌聲，湖人趁勢喊出暫停讓40歲的詹姆斯下場休息；詹姆斯兒子布朗尼（Bronny James）最後1分59秒替補上陣再讓觀眾歡聲雷動。

詹姆斯上場36分鐘，攻下21分、13助攻、10籃板，戴維斯29分、16籃板、5助攻、4阻攻，里夫斯（Austin Reaves）也貢獻16分；聯盟戰績墊底的巫師以庫里巴利（Bilal Coulibaly）17分最高。

湖人 佐佐木朗希 道奇

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