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NBA／約柯奇僅花3節拿大三元 佐佐木朗希見證湖人奪勝

記者劉肇育／綜合報導
約柯奇僅打三節就以27分、10助攻、13籃板拿下個人本季第19度大三元，也是第14度僅花三節就拿下大三元。(路透)
約柯奇僅打三節就以27分、10助攻、13籃板拿下個人本季第19度大三元，也是第14度僅花三節就拿下大三元。(路透)

金塊隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在21日出戰76人隊的比賽中，僅打三節就以27分、10助攻、13籃板拿下個人本季第19度大三元，也是第14度僅花三節就拿下大三元，幫助金塊以144：109輕取安比德缺陣的76人，收下3連勝，並賞給76人7連敗。湖人隊回到主場史坦波中心迎戰「爐主」巫師隊，場邊還有剛和道奇隊簽約的職棒球星佐佐木朗希當嘉賓，見證湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出「大三元」數據，率隊以111：88收下勝利。

在本場比賽開打前，約柯奇已經連續3場比賽都繳出大三元數據，且3場比賽都是在第三節未打完的情況下就已經達成大三元數據，讓他以本季18次大三元遙遙領先聯盟其他球員。

21日在主場迎戰來訪的76人，在安比德缺陣的情況下，約柯奇21日更是如入無人之境，全場出手15次命中10球．其中包括三分球3投2中，罰球5投5中，僅花27分鐘就拿下大三元，連續4場比賽未打滿三節就拿下大三元。

湖人對戰巫師這一戰，坐在球場第一排的佐佐木朗希，賽前除和詹姆斯握手寒暄，還和同胞八村壘一起比出「LA」手勢，展現同屬洛城球隊的跨界支持；有特別球迷場邊加持，湖人首節取得29：23領先，半場打完也取得59：49優勢。

第三節湖人在禁區大將戴維斯（Anthony Davis）持續取分下將差距擴大到79：61，巫師雖回敬一波13：5攻勢將分差縮小到個位數，但湖人靠文森（Gabe Vincent）投進讀秒階段的三分球，仍帶著89：77領先進入第四節。

湖人決勝節維持優勢，最後3分19秒詹姆斯搶下單場第10個籃板，完成本季第9次「大三元」後球迷響起一陣掌聲。

湖人隊迎戰巫師隊，場邊有剛和道奇隊簽約的職棒球星佐佐木朗希當嘉賓。(路透)
湖人隊迎戰巫師隊，場邊有剛和道奇隊簽約的職棒球星佐佐木朗希當嘉賓。(路透)

湖人 佐佐木朗希 道奇

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