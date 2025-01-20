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NBA／勇士慘輸40分 柯瑞：接下來6至8場決定賽季命運

記者劉肇育／即時報導
柯瑞20日拿下全隊最高18分。（路透）
柯瑞20日拿下全隊最高18分。（路透）

勇士隊20日在主場迎戰塞爾蒂克隊，在明星前鋒格林（Draymond Green）缺陣的情況下，最終以40分差距吞下敗仗，寫下隊史主場近40年來最慘一役；對於球隊本賽季一路載浮載沉，20日拿下全隊最高18分的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）直言，接下來6至8場比賽可能就會決定勇士本季最終命運。

勇士上半場僅拿下39分，整場比賽只有柯瑞與替補上陣的穆迪（Moses Moody）得分雙位數，反觀來訪的塞爾蒂克6人得分上雙，且團隊命中率和三分球命中率都是高水準的5成3與4成1，整場比賽打得勇士球迷鴉雀無聲，勇士以85：125慘敗。

球隊在主場打出荒腔走板的賽事，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直言，對於團隊士氣是相當大的打擊，「必須快點忘掉這場比賽，準備好面對國王隊的賽事。我們一整年都很有競爭力，球員也很努力，但還是遇過幾場被打得潰不成軍的賽事，這種狀況對於士氣是很大打擊，希望球員盡快忘掉此役。」

柯瑞也說，球隊常常在遇到進攻當機的狀況時就會失去精神與動力，「我們需要的是『下一個人站出來』的心態，每個球員都有所表現，拿出『這裡屬於我』的態度，然後相信著自己，這其實就是心態上的問題。」

勇士在戰績再度回到21勝21敗的5成勝率，目前在西區排名11，柯瑞直言接下來一連串主場賽事可能決定命運，「在等待一些球員回歸之前，我們必須保持穩定的表現，這可能決定我們這個賽季的勝敗。」

勇士 柯瑞 國王隊

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