NBA／柯瑞有上仍輸塞爾蒂克40分 勇士慘寫40年主場最大敗仗

柯瑞領銜出戰衛冕軍塞爾蒂克隊，但全隊進攻熄火，以85：125慘輸給衛冕軍。(路透)

少了防守大鎖格林（Draymond Green）和庫明加（Jonathan Kuminga）的勇士 隊，今天雖有當家球星柯瑞 （Stephen Curry）領銜出戰衛冕軍塞爾蒂克隊，但全隊進攻熄火，以85：125慘輸給衛冕軍，40分差距更寫下主場40年來最慘一役。

前一戰扭到腳踝的柯瑞今天仍先發上陣，但前一場只打3分鐘就因小腿拉傷退場的格林，經過MRI檢查，球團宣布將在一周後再評估狀況，代表格林除缺席今天比賽，接續和國王隊、公牛隊及湖人隊的比賽也無法與會。

少了防守核心的勇士，首節還曾取得17：15領先，但接續跨節超過7分半只靠罰球拿下1分，讓「綠衫軍」打出跨節16：1強攻，從2分落後到13分超前，加上第三節灌進43分，就此揚長而去。

柯瑞今天三分球12投4中攻下18分已是全隊最高，穆迪（Moses Moody）的13分是全隊唯二得分兩位數的球員；前一戰碰巫師隊轟下本季新高31分的維金斯（Andrew Wiggins）完全熄火，11投僅1中拿4分，讓球隊吞下隊史1962年來搬到加州後的第6場40分差敗仗，且是1985年1月15日45分輸給小牛隊（獨行俠隊前身）後的最慘主場敗仗。

衛冕軍共6人得分兩位數，泰托姆（Jayson Tatum）22分是全隊最高，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）17分。