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NBA／詹姆斯連續「放槍」好糗 快艇洛城內戰打下湖人

記者曾思儒／即時報導
湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯第四節出現籃下連續「放槍」尷尬畫面，最終由快艇以116：102收下4連勝。（美聯社）
湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯第四節出現籃下連續「放槍」尷尬畫面，最終由快艇以116：102收下4連勝。（美聯社）

快艇隊和湖人隊19日上演本季第一度「洛城內戰」，主場的快艇上半場打完取得15分領先，第三節優勢更擴大到超過20分，湖人雖努力追分但當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）第四節就出現籃下連續「放槍」尷尬畫面，最終仍由快艇以116：102收下4連勝。

快艇前身是水牛城勇士，之後搬到聖地牙哥，1984年落腳洛杉機，1999年開始與湖人共用史坦波中心（Staples Center）長達25年，在富豪老闆鮑默（Steve Ballmer）斥資20億美元下打造的新球場「Intuit Dome」本季終於啟用，19日就是在新主場迎接「分家」後的湖人造訪。

膝傷歸隊的雷納德（Kawhi Leonard）和「大鬍子」哈登（James Harden）第一節率快艇取得32：26領先，第二節還有波特（Kevin Porter Jr.）、中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）發揮，領先擴大到64：49。

第三節快挺再拉出一波13：7攻勢，領先擴大到21分，柯菲（Amir Coffey）進球後快艇優勢更達到90：64，湖人靠戴維斯（Anthony Davis）連進兩球帶動節末13：2攻勢，三節打完才將差距縮小到77：92。

湖人第四節持續追分，但詹姆斯9分多鐘時殺入禁區先被火鍋封阻，自己搶下進攻籃板後放球卻「放槍」，他繼續搶下籃板後第三次嘗試仍沒將球放進框，錯過將差距追到11分的機會，快艇也將兩位數優勢一路維持，最終以14分差距收下4連勝。

鮑威爾（Norman Powell）攻下快艇最高22分，哈登21分、12助攻，祖巴茲也有21分、19籃板，雷納德19分；湖人以詹姆斯25分、11助攻最佳，八村壘19分，戴維斯14投僅5中拿16分、10籃板。

快艇 湖人 勇士

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