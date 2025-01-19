NBA／打3節就收工 約柯奇連3場「大三元」擊垮魔術

約柯奇19日再展現高效率，面對魔術隊只花三節就完成連3場的「大三元」。（美聯社）

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）19日再展現高效率，面對魔術隊只花三節就完成連3場的「大三元」，助隊取得兩位數領先後第四節直接休兵，看隊友們以113：100迎接近7戰的第6勝。

約柯奇上半場就已有得分、籃板「雙10」演出，第三節再累積助攻數，在他全能發揮下金塊單節打出39：25攻勢，從半場2分領先擴大到16分。約柯奇前三節出賽30分鐘，已寫下20分、14籃板、10助攻的本季第18次「大三元」成績，第四節直接休息。

領先兩位數的金塊，第四節在穆雷（Jamal Murray）和葛登（Aaron Gordon）接連進球，領先擴大到20分，魔術主將班切羅（Paolo Banchero）試圖追分但分差始終兩位數，讓他下場時一度氣到把毛巾向後丟。無法追近比分下，最後2分半魔術就換下主力，最終以13分差距吞下3連敗。

金塊先發五人得分都達兩位數，約柯奇全能演出外，布勞恩（Christian Braun）也有20分進帳，穆雷19分、波特（Michael Porter Jr.）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）各有15分和12分。