我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔憂「旅行禁令」重啟 中國留學生趕在川普上任前返美

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

NBA／熱火菜鳥韋爾飆分秀 賞馬刺3連敗

記者曾思儒／即時報導
馬刺球星溫班亞瑪（中）表現被壓制。(路透)
馬刺球星溫班亞瑪（中）表現被壓制。(路透)

擺脫開賽慢熱手感，熱火隊19日碰馬刺隊以超過5成4的外線命中率轟進18記三分彈，板凳出發的菜鳥韋爾（Kel'el Ware）還攻下平生涯新高的25分，助隊第三節擺脫馬刺糾纏，以128：107止住3連敗，同時賞給馬刺3連敗。

熱火開賽前8次外線出手都落空，但接續找到準星，11次三分球嘗試就命中10球，羅賓森（Duncan Robinson）和洛齊爾（Terry Rozier）第二節末外線連發就助隊打出11：0攻勢，從首節20：30落後到半場打完以46：41超前。

熱火第三節再打出25：8猛攻拉開比分，單節轟下46分更將差距擴大到92：68，提前鎖定勝利。

總計熱火全場三分球33投18中，命中率達5成45，羅賓森一人7投5中攻下21分，洛齊爾也有5投4中表現轟下20分，搭配新秀韋爾25分和另外3人得分兩位數，點點開花助隊止敗；陷入交易傳聞的巴特勒（Jimmy Butler）遭球隊禁賽回歸第2場貢獻8分、7助攻。

第二節僅拿11分的馬刺以瓦賽爾（Devin Vassell）23分最高，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）21分、10籃板。

熱火板凳出發的菜鳥韋爾（左）攻下平生涯新高的25分。(路透)
熱火板凳出發的菜鳥韋爾（左）攻下平生涯新高的25分。(路透)

馬刺

上一則

約克維奇直落3晉澳網8強 下輪強碰阿爾卡拉斯

下一則

NBA／打3節就收工 約柯奇連3場「大三元」擊垮魔術

延伸閱讀

NBA／巴特勒回歸拿18分 金塊約柯奇大三元賞熱火3連敗

NBA／巴特勒回歸拿18分 金塊約柯奇大三元賞熱火3連敗
馬斯克發起投票「美是否應解放英人民？」 父：別聽他的

馬斯克發起投票「美是否應解放英人民？」 父：別聽他的
場邊人語／表現幾稀 金塊雙喜

場邊人語／表現幾稀 金塊雙喜
NBA／空中接力灌籃變烏龍外線進球 赫洛飆分賞鵜鶘11連敗

NBA／空中接力灌籃變烏龍外線進球 赫洛飆分賞鵜鶘11連敗

熱門新聞

美國選手納瓦洛。 歐新社

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

2025-01-18 16:46
衛斯特布魯克12日21分、10籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／領先19分不夠花 獨行俠少了雙星 慘遭金塊逆轉

2025-01-12 20:24
36歲德國女將德國塞蓋蒙德爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 ，興奮仰躺在地。（路透）

澳網／爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶祝勝利

2025-01-14 23:20
游泳名將豪爾在洛杉磯野火中痛失奧運獎牌。（取材自Instagram@garyhall.jr）

洛杉磯游泳名將「10枚奧運獎牌全燒毀」奧委會補他一套復刻品

2025-01-12 21:24
19歲越南裔美國籍好手勒納．田。(路透)

澳網／爆冷拍退梅德維夫 美國19歲越裔黑馬：上場享受

2025-01-16 19:42
鄭欽文澳網爆冷門淘汰。（路透）

澳網／鄭欽文爆冷出局：沒有好身體沒辦法完整發揮

2025-01-15 18:43

超人氣

更多 >
月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險
山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄