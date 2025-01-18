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NBA／三劍客飆73分 綠衫軍狂贏魔術27分 一吐怨氣

記者蔡佳霖／綜合報導
泰托姆(右)轟炸禁區。 (美聯社)
泰托姆(右)轟炸禁區。 (美聯社)

過去一段時間戰績陷入亂流起伏、5戰苦吞3敗的塞爾蒂克，17日在主場迎戰魔術可說是狠狠出了一口怨氣。

在泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）聯手轟進73分的帶領之下，塞爾蒂克可說是逐步壓制對手，最終以121比94大勝27分。

綠衫軍前一次在奧蘭多作客以4分之差飲恨，這場比賽可說是連本帶利討回來面子。目前他們在東區的排名仍落後騎士5.5場勝差，魔術2連敗之後則是落居溜馬之後，排名第6。

泰托姆21投12中拿下30分6籃板4助攻，波爾辛吉斯23分，布朗20分6籃板6助攻3抄截，3人分別在不同時間挺身而出扛下進攻要角，如波爾辛吉斯首節獨拿11分，泰托姆第二節接力攻下15分，布朗第三節拿到13分，綿密不斷的攻勢也讓球隊三節打完已經拉開20分以上差距。

塞爾蒂克此戰團隊命中率達52.5%，一共砍進17記三分球，命中率也有超過45%的水準。

魔術陣中以安東尼（Cole Anthony）的23分為最高，班凱羅（Paolo Banchero）則是21分4籃板4助攻。

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