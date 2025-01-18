NBA／巴特勒強調與隊友沒矛盾 被告知不得多談近況

巴特勒禁賽處分結束重回球場。（路透）

在遭到球隊禁賽七場後回歸的熱火隊一哥巴特勒（Jimmy Butler），在17日與金塊隊之戰拿下18分，但球隊仍是以輸球收場，對於因為近期的「賣我」風波遭到禁賽後回歸，巴特勒也透露自己被球隊告知不要對近期的謠言做評論，但也強調與隊友間永遠不會有矛盾。

離意堅決的巴特勒近期遭到熱火球團以對球隊「有害行為」為由停薪禁賽七場，並在17日與金塊之戰回歸，不過仍是無法幫助熱火止敗。談到重新回到賽場上，巴特勒說：「能上場競爭的感覺真的很好，儘管大家有各種想法，但我和這些傢伙間不會有問題，我們永遠都不會有矛盾。」

不過對於目前與熱火的近況和謠言，巴特勒則強調自己被告知不要多說，「每個人都說了很多，除了我自己以外，他們要說就讓他們繼續說吧，這樣搞得好像他們都知道所有答案一樣，真相遲早會水落石出的，只要我還留在這邊，我就會繼續上場比賽。」

而熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）談到巴特勒的回歸則表示，「我們必須讓他重新適應這個環境。我的意思是，大家都知道巴特勒的能力在哪，所以他會在哪個時間點找到自己的節奏也不奇怪，他會繼續找尋自己的節奏，我們也會繼續努力贏球。」