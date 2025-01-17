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NBA／巴特勒回歸拿18分 金塊約柯奇大三元賞熱火3連敗

記者劉肇育／即時報導
巴特勒(右)。（美聯社）
巴特勒(右)。（美聯社）

在以「有害行為」為由遭熱火隊禁賽7場的巴特勒（Jimmy Butler）於17日與金塊隊之戰回歸，並繳出18分、3籃板，但金塊在約柯奇（Nikola Jokic）繳出個人近五場比賽第四次「大三元」領軍下，仍是以133：113輕取熱火。

巴特勒近期因為「賣我」風波遭到熱火處以禁賽停薪七場比賽，儘管過去一段時間各項傳聞不斷，甚至看似與熱火的關係已經到了無法修補的地步，不過在他的禁賽令於前一場比賽結束後，今天熱火仍決定讓他重返先發行列。

賽前熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）就直言，球隊目前的狀況確實有點複雜，但他們已經做好在這樣的狀況下持續運作球隊的準備，並強調自己並不打算受到外界的紛擾影響，也相信球員都是專業人士，會做好準備迎接賽事。

而也確實如史波史特拉所說，今天巴特勒在場上專注打球，場外關於他的交易傳聞卻不曾間斷，包括公鹿、太陽等隊都被點名將積極爭取巴特勒加盟，但比賽開打後三分多鐘，巴特勒就上演一次雙手爆扣拿下歸隊後的首次得分，板凳席上熱火球員也都起身為他歡呼，稍稍緩解了外界認為熱火內部氣氛緊張的質疑。

不過前一場剛遭到火箭隊中止連勝的金塊，在17日迎回約柯奇後展現更佳的團隊狀態，不僅約柯奇以24分、12籃板、10助攻拿下個人本季第17次的「大三元」，也是他近五場比賽第四度奪下「大三元」，加上穆雷（Jamal Murray）也維持火燙手感攻下30分外帶8助攻、7戰籃板，幫助金塊整場比賽一路壓制熱火，最終金塊也在團隊七人得分上雙下，以20分差距擊敗熱火。

至於熱火17日則是以赫洛（Tyler Herro）拿下22分表現最佳，阿德巴約（Bam Adebayo則有16分、11籃板、4助攻，巴特勒回歸首戰拿下18分、3籃板，不過熱火在不敵金塊後仍是吞下三連敗。

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