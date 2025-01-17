我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

NBA／太陽領先24分險翻船 布克關鍵3分球守住勝利

記者蔡佳霖／綜合報導
布克近6戰場均達32.5分7助攻。(美聯社)
布克近6戰場均達32.5分7助攻。(美聯社)

太陽前往華盛頓面對聯盟戰績墊底的巫師，第四節一度領先23分卻在比賽後段長達3分鐘一分未得，險些陰溝裡翻船。所幸靠著布克（Devin Booker）及時砍進關鍵三分球，將雙方差距稍微拉開6分，終場太陽才以130比123拿下勝利。

先前10場比賽苦吞8敗的太陽，近期重新找回狀態，5戰4勝，勝率重新回到5成，與勇士相同，排名則居西區第11；至於巫師則是苦吞8連敗，也是聯盟唯二勝場數低於兩位數的球隊。

太陽能夠挽回頹勢，布克的表現格外重要。此役他24投10中包括15罰13中，獨拿37分5助攻3籃板，連續4場比賽破30分，近6戰場均高達32.5分7助攻。

比爾（Bradley Beal）與諾基奇（Jusuf Nurkic）這場比賽並未上陣，甫交易來的理查茲（Nick Richards）也沒有上場。杜蘭特（Kevin Durant）得到23分6籃板，鄧恩（Ryan Dunn）18分11籃板；替補的艾倫（Grayson Allen）三分球7投5中，拿下21分5籃板3抄截，數據顯示，這兩季當他得分超過20分時，太陽戰績是12勝4敗。

巫師整場比賽一路挨打，最多輸到24分。終場前4分鐘左右，巫師還落後15分，眼看比賽要進入垃圾時間，太陽進攻卻彷彿中邪，巫師趁機殺出一波12比0的攻勢，將比分追到僅有3分差。

巫師陣中7人得分雙位數，喬治（Kyshawn George）獲得全隊最高24分，波爾（Jordan Poole）18分，薩爾（Alex Sarr）16分9籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）只得到5分。

勇士

上一則

MLB／錯過強投山本、佐佐木 洋基傳鎖定日巨砲村上宗隆

延伸閱讀

NBA／一度領先騎士42分 亞歷山大飆40分率雷霆扳回顏面

NBA／一度領先騎士42分 亞歷山大飆40分率雷霆扳回顏面
NBA／商業夥伴正籌辦12隊國際聯盟 傳詹姆斯並未參與

NBA／商業夥伴正籌辦12隊國際聯盟 傳詹姆斯並未參與
NBA／確定漏判妨礙中籃 獨行俠輸得冤枉但不會上訴

NBA／確定漏判妨礙中籃 獨行俠輸得冤枉但不會上訴
NBA有對手了？投資團隊要籌50億 組新國際籃球聯盟

NBA有對手了？投資團隊要籌50億 組新國際籃球聯盟

熱門新聞

衛斯特布魯克12日21分、10籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／領先19分不夠花 獨行俠少了雙星 慘遭金塊逆轉

2025-01-12 20:24
大谷翔平。(美聯社)

美職30隊近5年最糟決定 「天使沒交易大谷翔平」排第一

2025-01-09 23:00
36歲德國女將德國塞蓋蒙德爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 ，興奮仰躺在地。（路透）

澳網／爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶祝勝利

2025-01-14 23:20
游泳名將豪爾在洛杉磯野火中痛失奧運獎牌。（取材自Instagram@garyhall.jr）

洛杉磯游泳名將「10枚奧運獎牌全燒毀」奧委會補他一套復刻品

2025-01-12 21:24
瑞迪克透露，住屋被燒毀讓他不少重要回憶付之一炬，包括與太太結婚時的重要物品以及養育兒女過程中累積的回憶。(美聯社)

NBA／美好回憶隨野火付之一炬 瑞迪克哽咽：我的家消失了

2025-01-10 23:00
19歲越南裔美國籍好手勒納．田。(路透)

澳網／爆冷拍退梅德維夫 美國19歲越裔黑馬：上場享受

2025-01-16 19:42

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？