NBA／確定漏判妨礙中籃 獨行俠輸得冤枉但不會上訴

獨行俠丁威迪致勝上籃遭鵜鶘墨菲封阻，裁判漏吹妨礙中籃。 (美聯社)

獨行俠在昨天與鵜鶘之戰，一度有機會在比賽最後階段逆轉戰局，不過丁威迪（Spencer Dinwiddie）籃下出手且球已經觸碰籃板後遭到鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）封阻，在裁判未響哨的情況下形成「再見火鍋」，但聯盟也在今天宣布該球為妨礙中籃，證實獨行俠確實輸得冤枉。

獨行俠昨天在唐西奇（Luka Doncic）與厄文 （Kyrie Irving）都缺陣的情況下作客鵜鶘主場，並與對手一路拉鋸，不過比賽最後8秒還1分落後的獨行俠在鵜鶘霍金斯（Jordan Hawkins）發生失誤後發動反快攻，丁威迪在籃下接獲隊友傳球後出手，儘管球已經觸碰到籃板並下墜，但卻遭到從後方飛起的墨菲封阻，在裁判未響哨的情況下形成「再見火鍋」，且下一波進攻墨菲還兩罰俱中，最終獨行俠也以3分差距吞下三連敗。

儘管獨行俠總教練基德（Jason Kidd）第一時間就向裁判提出了該次封阻有妨礙中籃疑慮，但卻得到了裁判「沒看到」的回應，讓基德賽後感到相當不滿，並直言批評裁判顯然是怕得要命，導致他們不敢在關鍵時刻吹哨。

而今天聯盟也在比賽最後2分鐘報告中證實墨菲的「再見火鍋」確實是一次妨礙中籃，也代表獨行俠應該拿下逆轉分，並有機會終止連敗，儘管獨行俠有權針對這次誤判導致的損失提起上訴，但並不能改變輸球結果，總管哈里森（Nico Harrison）也透露將不會提出上訴，「你可以選擇上訴，這就必須花一點錢，讓自己感覺好一點，但並不能改變結果，我們都理解裁判會犯錯，但這是令人沮喪的，就是這樣，你必須做好準備迎接下場比賽。」