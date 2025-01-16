NBA／還是靠柯瑞 勇士花光24分領先 1分差驚險退灰狼

勇士隊15日以116：115打敗灰狼，止住2連敗。(美聯社)

勇士 隊15日碰灰狼隊浪費最多24分領先，第四節尾聲遭追平比數，靠當家球星柯瑞 （Stephen Curry）三分球11投7中狂轟31分，包括最後47秒的致勝外線和關鍵2罰，才驚險以116：115踢館成功，止住2連敗。

勇士開節打出13：0攻勢，前8投盡墨的灰狼靠迪文森佐（Donte DiVincenzo）進球才終於終結開賽將近4分半的得分荒，但柯瑞飆進外線再傳助攻，讓勇士再取得20：5領先；柯瑞、希爾德再連飆外線，勇士首節在三分球13投8中下最多取得34：10領先，首節也握有34：12優勢。

首節三分球4投俱中的柯瑞，第二節3次三分球嘗試都落空，灰狼則有愛德華開節連飆進2記外線追分，半場打完縮小差距到42：55。

迪文森佐第四節獨拿7分，帶隊縮小差距，三節打完先追到78：87，第四節繼續縮小差距，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）飆進外線後灰狼追到91：94；愛德華投進三分球讓灰狼再縮小差距到2分，但勇士靠穆迪（Moses Moody）和維金斯（Andrew Wiggins）接連投進三分球維持領先。

迪文森佐外線開炮讓比數再追到103：105，柯瑞馬上底角飆進單場第6記三分球回應，迪文森佐也立刻回敬外線，1分07秒里德（Naz Reid）2罰俱中更讓灰狼108：108追平。最後47秒柯瑞第7記三分球再讓勇士回到領先，39秒麥克丹尼爾斯也進球，32.9秒維金斯2罰俱中，愛德華追平三分球落空，但勇士14.7秒卻出現發球失誤，迪文森佐先切入取分，最後10.4秒勇士小裴頓雖2罰只1中，不過維金斯搶下關鍵進攻籃板，6.3秒柯瑞2罰俱中，愛德華就算0.9秒飆進三分球也為時已晚，讓勇士驚險以116：115止住2連敗。

柯瑞轟進31分是全場最高，維金斯24分，板凳出賽的希爾德也為勇士貢獻18分；迪文森佐和愛德華各為灰狼攻下28分，藍道（Julius Randle）17分。