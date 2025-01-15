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NBA／不是換巴特勒 太陽先補強內線戰力

記者曾思儒／即時報導
中鋒理查茲(白衣者)。 (路透)
中鋒理查茲(白衣者)。 (路透)

黃蜂隊將中鋒理查茲（Nick Richards）和一個二輪選秀權送到太陽隊，換來前鋒奧柯吉（Josh Okogie）和3個第二輪選秀權，讓太陽在爭奪巴特勒（Jimmy Butler）先補強內線戰力。

太陽的先發中鋒得分是NBA排名墊底，換來21場出賽中場均8.9分、7.5籃板的理查茲，有機會讓布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）增添幫手；理查茲本季9場先發成績更亮眼，場均成績是11.3分、10.2籃板和1.7阻攻，近4季投籃命中率6成5更在聯盟排到第5位。

理查茲預期會成為太陽的先發中鋒，取代近期的普拉里（Mason Plumlee）和新秀戈達羅（Oso Ighodaro）。太陽資深中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）原本因感冒不適休兵中，上周「背靠背」賽程被放到板凳，之後更被移除輪值名單中。

黃蜂和太陽一月才剛交手兩次，理查茲對上新東家的首戰攻下15分、12籃板和3阻攻，幫助黃蜂115：104奪勝；本周再度對陣，他出賽18分鐘僅拿4分、5籃板，由太陽120：113奪勝。

太陽也是「巴特勒爭奪戰」的熱門球隊之一，有機會在交易截止大限前迎接重磅交易消息。

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