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NBA／厄文歸隊手感急凍 穆雷45分率金塊退獨行俠

記者劉肇育／即時報導
穆雷（右）火力全開，上半場就拿下32分、全場攻下45分。（路透）
穆雷（右）火力全開，上半場就拿下32分、全場攻下45分。（路透）

近3天兩度在達拉斯交手的獨行俠與金塊，儘管地主獨行俠14日迎回明星後衛厄文（Kyrie Irving），不過金塊在穆雷（Jamal Murray）火力全開，上半場就拿下32分、全場攻下45分，加上約柯奇（Nikola Jokic）進帳個人本季第16次大三元下，最終就以118：99輕取獨行俠。

獨行俠近期在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）與厄文先後進入傷兵名單的情況下戰力告急，在前一場比賽對戰金塊以11分差距輸球後，14日獨行俠雖然迎回了厄文，不過缺席了4場比賽後整體手感不佳，全場出手18次僅命中4球拿下11分，不過卻與同樣拿下11分的馬歇爾（Naji Marshall）已是獨行俠14日得分最高的球員。

反觀金塊14日在得分後衛穆雷火力全開下，他上半場個人就以15投12中，其中包括三分球6投4中的超高效率拿下32分，創下個人生涯上半場得分新高，金塊在他領軍下，半場打完已經取得26分領先優勢。

且金塊14日表現優異的還不僅有穆雷，球隊一哥約柯奇在隊友火力全開下，雖然14日僅有7次出手，但仍貢獻10分、14籃板、10助攻個人本季第16次的大三元，本季4度對上獨行俠有3場都拿下大三元，唯一少的一場就是前天僅差1助攻就能拿下大三元。

最終金塊也在穆雷拿下個人本季新高45分領軍下，一度取得超過30分領先優勢，並以19分差距收下本季4度對戰的第3勝，近期也拉出一波4連勝佳績。 

厄文

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