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NBA／楊恩43分、歐康古「雙20」 老鷹斷太陽3連勝

記者劉肇育／即時報導
楊恩（左）全場猛轟43分，老鷹最終以122：117中斷太陽3連勝。（美聯社）
楊恩（左）全場猛轟43分，老鷹最終以122：117中斷太陽3連勝。（美聯社）

近期在變陣後拉出一波3連勝的太陽隊，14日作客老鷹隊主場與對手一路拉鋸，不過身為地主的老鷹在主控楊恩（Trae Young）全場猛轟43分，加上替補上陣的歐康古（Onyeka Okongwu）掌控領空權抓下10顆進攻籃板下，最終老鷹就以122：117中斷太陽3連勝。

太陽近期在陣容輪替上尋求突破，將比爾（Bradley Beal）與諾基奇（Jusuf Nurkic）拉出先發行列後，近期拉出一波3連勝，不過在14日作客老鷹主場的賽事中，卻也凸顯新陣容的缺點。

在14日賽事中，太陽先發雙槍杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）雖然分別進帳31分與35分，與單場拿下43分的老鷹楊恩分庭抗禮，不過在禁區缺少了諾基奇的情況下也變得門戶大開，讓老鷹14日在籃板數上整整領先17顆，進攻籃板20顆更是太陽團隊的三倍，而歐康古替補上場28分鐘就拿下22分、21籃板，其中包括10顆進攻籃板，對於太陽造成重傷害。

老鷹在握有本場比賽領空權的情況下，上半場打完也保有9分領先，儘管第三節太陽一度反超前比數，但第四節前段歐康古持續在籃下攪和，包括在比賽最後1分02秒時抓下進攻籃板擺進兩分，幫助老鷹取得8分領先，緊接著楊恩的4罰3中更是澆熄太陽反撲氣燄，最終老鷹也以5分差距擊敗太陽。

老鷹14日不僅楊恩43分，歐康古「雙20」表現搶眼，替補上陣的馬修斯（Garrison Mathews）和先發的雷吉奇（Vit Krejci）合計投進8顆三分球，分別攻下19分與15分，至於太陽在輸掉這場比賽後也跌出西區前10名。

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