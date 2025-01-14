NBA／米契爾首節就飆19分 騎士成功復仇斷溜馬6連勝

米契爾全場猛轟35分，以及第四節葛蘭德單節橫掃13分領軍下，騎士以127：117成功復仇，拿下賽季第34勝。（路透）

在12日遭到溜馬隊中斷12連勝後，騎士隊14日作客溜馬主場，在球隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）全場猛轟35分，以及第四節葛蘭德（Darius Garland）單節橫掃13分領軍下，最終以127：117成功復仇，拿下賽季第34勝。

騎士前場比賽在主場遭到溜馬中斷本季第2度的12連勝，也是本季主場吞下的第2敗後，14日兩軍移師到溜馬主場再戰，而在過去4場比賽陷入得分低潮期的騎士一哥米契爾也總算找回手感，他在首節就進入得分模式，以9投7中，其中包括三分球4投3中的表現拿下19分，單節得分已追平個人過去4場比賽最高得分，並帶領騎士取得7分領先。

儘管第二節米契爾手感依舊火燙再度拿下8分，但溜馬也在席亞康（Pascal Siakam）領軍下展現多點開花的攻勢，不斷將比分差距縮小，上半場打完米契爾已經攻下27分，但溜馬也追到僅剩1分差距。

易籃後騎士其他球員也挺身而出，先是莫布里（Evan Mobley）在第三節一人豪取13分，幫助騎士將領先差距擴大到11分，末節再由葛蘭德的單節13分補上致命一刀，最終騎士也以10分差距成功復仇，並中斷溜馬近期的6連勝。

騎士14日以米契爾攻下35分表現最佳，在下半場挺身而出的莫布里與葛蘭德則分別有22分、13籃板與24分、7助攻演出，中鋒艾倫（Jarrett Allen）則有16分、9籃板，至於溜馬在哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）缺陣的情況下，則以席亞康拿下23分最佳，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）則有19分進帳。