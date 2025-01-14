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NBA／已無再合作可能性 巴特勒傳絕不與熱火再簽約

記者劉肇育／即時報導
熱火隊明星前鋒巴特勒傳出想離隊。(美聯社)
熱火隊明星前鋒巴特勒傳出想離隊。(美聯社)

熱火球團近期以「有害行為」為由將有意離去的球隊頭牌球星巴特勒（Jimmy Butler）禁賽7場，並預計在16日正式解封，不過雙方間的關係似乎已經到無法彌補的局面，巴特勒更在上周的一次會議中明確表達希望被交易的立場，甚至強調絕不會與熱火簽下續約。

近來傳出「賣我」傳聞的巴特勒，在日前受訪時就曾表示希望能在邁阿密以外的地方找回上場打球的樂趣，不久後他也遭到熱火球團以「有害行為」為由禁賽7場，而熱火高層也將在巴特勒解禁後陸續與他進行會談。

而根據媒體報導，巴特勒在上周與球團的會面中再一次重申了希望被交易的立場，並且向球隊總裁萊里（Pat Riley）聲明，絕不會與熱火簽下任何新合約，如果熱火不將他交易出去，他也將會執行下賽季價值5200萬美元合約的球員選擇權，以此作為與熱火要求談判的籌碼。

熱火本賽季一路走得跌跌撞撞，截至目前為止拿下20勝18敗在東區排名第7名，不過近期在巴特勒「賣我」風波影響下，也確實對於熱火團隊士氣造成打擊，日前後衛赫洛（Tyler Herro）就曾公開表示，希望球團能夠盡快回到正軌和團結，並以目前陣容中的球員為中心，不再受到其他因素的干擾。

而熱火球團則在日前將巴特勒處以禁賽時公開表示，將會聽取各方報價，目前也傳出已經收到多支球隊的洽詢，但球團仍在猶豫是否要進一步談判，據瞭解包括太陽、勇士、獨行俠、火箭都是巴特勒屬意的落腳處。

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