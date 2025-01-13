NBA／亞歷山大生涯1萬分達標 雷霆力退巫師

雷霆球星亞歷山大(左)12日在對巫師的比賽攻下全場最高27分，並在罰球線上完成職業生涯1萬分里程碑。（路透）

NBA 奧克拉荷馬雷霆球星亞歷山大12日攻下全場最高27分，不僅幫助球隊以136：95力退華盛頓巫師，並在罰球線上完成職業生涯1萬分里程碑。

暫居NBA西區龍頭的雷霆12日作客巫師，在先發5名球員得分皆達到雙位數情況下，早早鎖定戰果，其中當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然手感不佳，但仍攻下全場最高27分，靠的是17度站上罰球線，並命中16球，一舉完成職業生涯1萬分里程碑，最後也如願在紀錄夜帶走勝利。

現年26歲的亞歷山大在2018年NBA選秀獲得青睞、正式踏上夢想舞台，之後被交易至雷霆後，逐步打出球星等級身手，如今終於締造生涯重大紀錄。亞歷山大賽後接受媒體採訪時透露，心情當然是很開心，但對這項里程碑沒有太多感覺。

亞歷山大解釋，因為已經準備好這一天到來，並期望自己未來走得更遠、保持身體健康，「能夠走到這一步多少帶點運氣成分，所以很感激一路上幫助我的人，在這個高強度舞台完成一些成就，真的是一種鼓勵。」

而被問到是否感覺自己距離喬丹 （Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）及韋德（Dwyane Wade）等傳奇後衛愈來愈接近，亞歷山大則認為，必須先贏得NBA總冠軍，「目前的我還沒做到這件事，所以在那之前我不應該出現在那樣的討論中。」