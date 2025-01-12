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NBA／野火後主場迎敵 快艇教頭：希望帶給人們笑容

記者曾思儒／即時報導
快艇教頭泰隆魯。（美聯社）
快艇教頭泰隆魯。（美聯社）

洛杉磯陷入嚴重的野火災害，上周快艇隊和湖人隊的比賽因此延期，聯盟12日告知兩隊預計13日恢復主場賽程，湖人將和馬刺隊交手，快艇和熱火隊對陣。

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）被問到現在是否是適合的復賽時機，他回答說：「這超出我的職責範圍。我想NBA對事情和該做的事情有很好的掌控例，所以他們做了決定。他們知道加州正經歷一個艱辛時刻，他們明白這一點。」

「希望比賽明天舉行，能帶來些歡樂和團結，努力讓面對困難時刻的人們能出現些笑容。」泰隆魯說。

快艇前鋒貝頓（Nicolas Batum）透露，這5天團隊都經歷些風度事情，包括上周出戰金塊隊時洛杉磯開始進行疏散，讓他整天都拿著手機和家人聯繫、夜不成眠，「我想我大概在比賽前3分鐘停止看手機，半場我有再確認，我從沒這樣做過，就是要確認我的太太和小孩是OK的。」

洛杉磯野火造成超過10萬人撤離，災情最嚴重的太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）已有超過5600棟建築遭焚毀、影響面積超過24000英畝，成為洛杉磯史上最嚴重的野火災情。據統計，目前有16人因這次野火喪命。

NBA除宣布上周兩場洛杉磯隊伍賽事延期，避免影響救災，另捐出100萬美金給美國紅十字會、世界中央廚房以及其他組織作為救災用途；湖人明天展開的主場賽程也有一系列捐贈活動，鼓勵球迷把未使用、未開封的物品捐給洛杉磯食品銀行來做救援工作。

洛杉磯 快艇 湖人

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