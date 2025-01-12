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NBA／溜馬斷騎士12連勝 托平「大車輪灌籃」精采

記者曾思儒／即時報導
溜馬12日108：93逆轉勝騎士。(路透)
溜馬12日108：93逆轉勝騎士。(路透)

12連勝的騎士隊12日踢到鐵板，面對溜馬隊的上半場打完雖握有13分領先，但下半場進攻遭到限制，後兩節合計只得40分，讓溜馬演出108：93的逆轉勝，讓騎士吞下本季第5敗。

騎士首節19：21落後，但第二節打出34：19攻勢，半場打完握有53：40領先。陷入兩位數落後的溜馬，主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）還出現小腿緊繃狀況，下半場沒再回歸，但席亞康（Pascal Siakam）和托平（Obi Toppin）帶頭追分，2022年拿下灌籃大賽冠軍的托平第三節最後2分鐘抄截得手後更小露一手，以「大車輪灌籃」將球塞進框，一氣呵成的動作讓場邊隊友興奮不已。

第三節打出37：18逆轉攻勢的溜馬，第四節再以一波21：9攻勢拉開差距到98：80；騎士葛蘭德（Darius Garland）40秒內先飆外線再完成「3分打」，連拿6分雖助隊將差距縮小到12分，但溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）也連下5分助隊穩住優勢，最後2分44秒騎士就將主力都換下場，最終溜馬就以15分差距擊敗聯盟戰績最佳的騎士，阻斷騎士主場尋求13連勝的機會。

溜馬先發除傷退的哈利伯頓，另外4人得分都達兩位數，奈哈德19分是全隊最高，席亞康18分、9籃板，透納（Myles Turner）15分、10籃板，托平替補出賽貢獻12分。

騎士以葛蘭特20分最高，米契爾（Donovan Mitchell）19分。

哈利

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