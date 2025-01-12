我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

洛杉磯捷運 繼續提供免費公共交通運輸服務

NBA／布朗森轟44分追平甜瓜 尼克34分血洗公鹿

記者曾思儒／即時報導
布朗森12日26投16中轟下44分。（美聯社）
布朗森12日26投16中轟下44分。（美聯社）

布朗森（Jalen Brunson）12日再度演出飆分秀，儘管第三節一度傷退，他回歸後繼續取分，最終以44分演出率尼克隊以140：106大勝公鹿隊，一掃前一場輸給雷霆隊25分的低潮。

布朗森光是第一節就轟下23分，助隊取得36：33領先；第二節尼克再灌進39分，半場優勢擴大到13分；布朗森第三節一次上籃被封阻後遲遲沒起身，之後就回到休息室，不過尼克沒有宣布他有傷勢狀況，6分鐘後當他從球員通道再現身，觀眾立刻給了他熱烈歡呼。

最終布朗森26投16中轟下44分，率隊打出32：17的第四節關門攻勢，寫下34分大勝，也斬斷公鹿3連勝；這是布朗森在尼克生涯第17次單場至少攻下40分，追平「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）並列史上第三。

尼克教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後表示布朗森感覺有點「刺痛」但無大礙，很高興團隊經歷前一場慘敗雷霆後馬上有反彈表現，「我認為球隊在各方面都做了很好的回應，攻守兩端表現強勢，攻防轉換和半場陣地戰都打出很好的節奏。我們知道這是需要多方努力的挑戰，我認為我們用很正向的方式做出回應。」

除布朗森飆分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也貢獻30分、18籃板；公鹿以「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）24分、13籃板最佳，里拉德（Damian Lillard）22分。

上一則

澳網／鄭欽文開門紅卻不滿意：我給自己打70分

延伸閱讀

NBA／殘血魔術賞尼克最長連敗 安東尼：我們前仆後繼

NBA／殘血魔術賞尼克最長連敗 安東尼：我們前仆後繼
NBA／布朗森缺陣照收9連勝 唐斯雙20率尼克退爵士

NBA／布朗森缺陣照收9連勝 唐斯雙20率尼克退爵士
NBA／布朗森狂轟55分力退巫師 尼克主帥：他拯救了我們

NBA／布朗森狂轟55分力退巫師 尼克主帥：他拯救了我們
NBA／聖誕大戰處女秀狂轟42分 溫班亞瑪寫紀錄卻輸尼克

NBA／聖誕大戰處女秀狂轟42分 溫班亞瑪寫紀錄卻輸尼克

熱門新聞

大谷翔平。(美聯社)

美職30隊近5年最糟決定 「天使沒交易大谷翔平」排第一

2025-01-09 23:00
大坂直美。(美聯社)

大坂直美與男友和平分手 稱讚對方好爸爸

2025-01-07 00:10
瑞迪克透露，住屋被燒毀讓他不少重要回憶付之一炬，包括與太太結婚時的重要物品以及養育兒女過程中累積的回憶。(美聯社)

NBA／美好回憶隨野火付之一炬 瑞迪克哽咽：我的家消失了

2025-01-10 23:00
中國選手劉夢婷。(新華社資料照)

中國小將劉夢婷 首奪自由式滑雪大跳台世界杯冠軍

2025-01-05 16:02
台灣羽球好手戴資穎擅長假動作。(取材自世界羽球聯盟影片)

羽球／向戴資穎致敬 國際羽總重溫「假動作女王」經典畫面

2025-01-05 23:40
雷納德。(美聯社)

NBA／洛杉磯野火受災戶 雷納德才復出就離隊陪伴家人

2025-01-08 20:38

超人氣

更多 >
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭
美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客