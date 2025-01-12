NBA／布朗森轟44分追平甜瓜 尼克34分血洗公鹿

布朗森12日26投16中轟下44分。（美聯社）

布朗森（Jalen Brunson）12日再度演出飆分秀，儘管第三節一度傷退，他回歸後繼續取分，最終以44分演出率尼克隊以140：106大勝公鹿隊，一掃前一場輸給雷霆隊25分的低潮。

布朗森光是第一節就轟下23分，助隊取得36：33領先；第二節尼克再灌進39分，半場優勢擴大到13分；布朗森第三節一次上籃被封阻後遲遲沒起身，之後就回到休息室，不過尼克沒有宣布他有傷勢狀況，6分鐘後當他從球員通道再現身，觀眾立刻給了他熱烈歡呼。

最終布朗森26投16中轟下44分，率隊打出32：17的第四節關門攻勢，寫下34分大勝，也斬斷公鹿3連勝；這是布朗森在尼克生涯第17次單場至少攻下40分，追平「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）並列史上第三。

尼克教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後表示布朗森感覺有點「刺痛」但無大礙，很高興團隊經歷前一場慘敗雷霆後馬上有反彈表現，「我認為球隊在各方面都做了很好的回應，攻守兩端表現強勢，攻防轉換和半場陣地戰都打出很好的節奏。我們知道這是需要多方努力的挑戰，我認為我們用很正向的方式做出回應。」

除布朗森飆分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也貢獻30分、18籃板；公鹿以「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）24分、13籃板最佳，里拉德（Damian Lillard）22分。