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NBA／加州野火燒毀湖人勇士教頭家 「難以置信又痛心」

體育新聞組／綜合報導
湖人隊總教練瑞迪克與家人所住的社區遭受大火燒毀。(美聯社)
湖人隊總教練瑞迪克與家人所住的社區遭受大火燒毀。(美聯社)

加州洛杉磯野火肆虐造成慘重災情，其中湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）與家人所住的社區也遭受大火燒毀，聯盟也宣布9日湖人與黃蜂隊之戰延期舉行，瑞迪克10日表示，11日與馬刺隊之戰希望能照常舉行，希望能透過球賽帶給加州人們希望。勇士總教練柯爾也是受災戶，他位於洛城帕利薩德的老家付之一炬。

本賽季執掌湖人兵符的瑞迪克，與家人一同在帕利賽德租屋，並持續尋找在洛杉磯的永久落腳處，不過受到野火影響，瑞迪克的妻子與兩個兒子在本周遭到撤離，而當時瑞迪克仍領軍在客場出賽，最終租屋處也遭到大火波及，聯盟也緊急宣布9日湖人之戰延期。

在受訪時瑞迪克強調，當自己回到被燒毀的租屋處時，並沒有做好心理準備會看到這樣的狀況，「這是徹底的破壞，我必須通過不同的路回到家中，然後一路上很多東西都被燒毀了，我們的家也就這樣消失了。」

瑞迪克也回到球隊與團隊一起進行簡單的訓練，而11日湖人也預計將迎戰馬刺，瑞迪克強調希望希望比賽能照成舉行，「顯然我們希望與聯盟、馬刺和這座城市合作，做正確的事情，我想上場、想登場執教，希望比賽能照常，只要能上場我們就會上場。」

瑞迪克透露，這次租屋處被燒毀也讓他不少重要回憶付之一炬，包括與太太結婚時的重要物品以及養育兒女過程中累積的回憶。

瑞迪克最後強調，不希望人們為他和他的家人感到難過，同時也希望透過球賽為這次受到野火影響的人們帶來希望，「今天訓練前我們有一個會議時間，我們都希望給人們帶來希望，這是我們的責任，希望能幫上大家。」

柯爾老家燒毀，所幸90歲的母親與其他家人無恙。柯爾指出，不久前才回老家慶祝母親90大壽，自己在這座擁有美麗晚霞的城鎮長大，無法想像承載無數回憶的家鄉遭大火摧毀，「令人難以置信又痛心的景象，還好大多數的人都成功撤離。」

湖人隊總教練瑞迪克與家人所住的社區遭受大火燒毀。(美聯社)
湖人隊總教練瑞迪克與家人所住的社區遭受大火燒毀。(美聯社)

湖人 馬刺 加州

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