NBA／沙波尼斯摘28籃板生涯新高 國王退綠衫軍6連勝

國王中鋒沙波尼斯（右）全場拿下23分28籃板，籃板數創生涯新高。(美聯社)

國王隊 在開除原總教練布朗（Mike Brown）後，戰績一飛衝天，10日以114：97大勝強敵塞爾蒂克隊後，收下近期6連勝，勝率重返5成。魔術一哥班凱羅（Paolo Banchero）與公鹿之戰傷癒歸隊，並且有34分、7籃板、3抄截、3助攻演出，不過他與安東尼（Cole Anthony）關鍵4罰僅命中1球，讓公鹿以109：106險勝魔術收下3連勝。

國王隊前3節打完兩隊戰成平手，第4節新秀卡特（Devin Carter）扮演奇兵連得8分，國王接著又打出13：4攻勢，比賽最後2分08秒塞爾蒂克換上替補球員，放棄比賽。

國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場拿下23分28籃板，籃板數創生涯新高。德羅展（DeMar DeRozan）得到24分9助攻，蒙克（Malik Monk）有22分8助攻。

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）全場得到15分12籃板，發生8次失誤。布朗（Jaylen Brown）砍進28分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）貢獻22分10籃板。

魔術隊班凱羅因為右斜肌撕裂傷缺陣了超過2個月後歸隊，開賽後班凱羅就展現不錯的狀態，一度領軍打出10：0的攻勢，首節打完魔術也還保有2分領先，不過公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）手感更是火燙，他在首節就拿下10分，上半場打完與里拉德（Damian Lillard）都有雙位數得分，不過魔術在班凱羅領軍下仍保有1分領先。