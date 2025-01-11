NBA／班凱羅復出飆34分 關鍵罰球失手 魔術不敵公鹿

魔術隊班凱羅(前)10日傷癒復出比賽。(路透)

在因為右斜肌撕裂傷缺陣了超過2個月後，魔術一哥班凱羅（Paolo Banchero）在周五與公鹿之戰傷癒歸隊，並且有34分、7籃板、3抄截、3助攻演出，不過比賽最後階段他與安東尼（Cole Anthony）關鍵4罰僅命中1球，讓公鹿最終以109：106險勝魔術收下3連勝。

魔術本賽季遭遇傷病纏身，包括班凱羅、F．華格納（Franz Wagner）等球隊前四大得分好手相繼進入傷兵名單，M．華格納（Moritz Wagner）更是賽季提前報銷，不過10日班凱羅在缺席兩個月後於出戰公鹿的比賽中歸隊。

開賽後班凱羅就展現不錯的狀態，一度領軍打出10：0的攻勢，首節打完魔術也還保有2分領先，不過公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）手感更是火燙，他在首節就拿下10分，上半場打完與里拉德（Damian Lillard）都有雙位數得分，不過魔術在班凱羅領軍下仍保有1分領先。

易籃後，安戴托昆波持續肆虐禁區，個人單節再度有15分進帳，但魔術多點開花的攻勢讓他們依舊保持些微領先優勢，不過第四節前段公鹿展開反撲，由領拉德領軍打出一波20：9的逆轉攻勢，幫助公鹿在該節中段後一路保持領先，反觀魔術在倒數23秒靠著班凱羅的三分球追到1分差後，接下來他與安東尼的4次關鍵罰球僅命中1球，也讓公鹿最終以3分差距帶走勝利。

公鹿周五以安戴托昆波攻下41分、14籃板表現最佳，里拉德則有29分、7助攻，至於連兩場比賽改從板凳出發的米道頓（Khris Middleton）則有11分進帳，而魔術班凱羅復出首戰就展現不錯狀態，以21投11中，包括三分球8投5中拿下34分，安東尼則有18分。