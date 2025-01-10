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NBA／柯瑞三分球僅14中2仍奪雙十 勇士中斷活塞5連勝

體育新聞組／綜合報導
柯瑞手感冰冷，勇士仍擊敗活塞。（路透）
柯瑞手感冰冷，勇士仍擊敗活塞。（路透）

勇士隊9日客場對戰活塞隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）三分球14投2中，但勇士終場仍以107：104險勝，中止活塞近期的5連勝。

勇士因維金斯（Andrew Wiggins）缺陣，排出柯瑞、施羅德（Dennis Schroder）和希爾德（Buddy Hield）的3後衛先發陣容。前3節打完勇士領先8分，末節前段更打出16：4攻勢，取得18分領先。

不過活塞後段展開大反撲，最後9秒勇士前鋒桑托斯（Gui Santos）2罰1中，只領先4分，活塞康寧漢（Cade Cunningham）故意2罰1中，搶到進攻籃板，最後一擊，射手畢斯利（Malik Beasley）跑出空檔沒中，勇士終場就以3分之差險勝。

柯瑞全場21投僅5中，其中三分球14投2中，得到17分10籃板6助攻。希爾德攻下全隊最高的19分，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）有14分10籃板。

此外，由於洛杉磯林火，NBA官方9日宣布將湖人隊主場迎戰黃蜂隊的比賽延期，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）和勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都是受災戶。

洛杉磯野火已燒毀5300多座建築物，瑞迪克在受災區的房子也被燒掉。勇士總教練柯爾透露該地區是他的家鄉，就讀的高中整個消失。

湖人球團發聲明表示，「我們為洛杉磯感到心碎，我們的心與所有受此情況影響的人同在。我們對第一線救援人員及在團結在一起的每個人深表感謝，今晚比賽將延期，以專注今天最重要的事。」

柯瑞手感冰冷，勇士仍擊敗活塞。（路透）
柯瑞手感冰冷，勇士仍擊敗活塞。（路透）

勇士 柯瑞 洛杉磯

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