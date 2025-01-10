NBA／愛德華隔人爆扣率灰狼退魔術 班切羅明歸隊戰公鹿

灰狼隊愛德華（灌籃者）9日上演隔人爆扣。（路透）

近期在球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）火燙手感表現下戰績持續回穩的灰狼，9日作客魔術主場，在愛德華單場再度投進4顆三分球拿下21分，藍道（Julius Randle）也貢獻23分、10籃板領軍下，以104：89擊敗傷兵累累的魔術，拉出一波3連勝。

本季一路打得跌跌撞撞的灰狼，球隊一哥愛德華在近幾場比賽展現火燙手感，已經連續3場比賽得分破30分，其中包括日前對戰活塞攻下53分，且3場比賽都至少命中6顆三分球，火燙的手感幫助灰狼擺脫前段時間的連敗亂流。

而9日主場出賽的魔術，球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）原傳出有望在9日與10日的兩場賽事中回歸，不過最終班切羅並未在9日登場，也讓魔術在人手持續吃緊的情況下迎戰灰狼。

上半場魔術就出現開局慢熱的狀況，前兩節打完僅拿下40分，三分球也是慘不忍睹的16投3中，反觀灰狼在第一節就投進5顆三分球，上半場打完愛德華一人就已經投進4顆三分球拿下14分，本季第26場比賽單場至少命中4顆三分球，繼續穩居聯盟第1名，緊追在後的為活塞畢斯利（Malik Beasley）22場、塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）20場，勇士柯瑞 （Stephen Curry）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）等人則以19場排名第4名。

在愛德華上半場就火力全開下，灰狼整場比賽也一路壓著手感不佳的魔術打，第三節愛德華還在魔術布萊克（Anthony Black）防守下上演一次精彩的隔人爆扣，談到那次灌籃愛德華說：「那次灌籃真的很漂亮，他只是個後衛，別指望他能夠攔得住我。」

最終灰狼也在第四節一度領先超過20分的情況下，以15分差距擊敗魔術收下3連勝，排名也超越快艇 來到西區第7名，而灰狼今天以愛德華攻下21分、7助攻表現最佳，藍道則有23分、10籃板，魔術今天雖然也有5人得分上雙，但全場三分球出手40次僅命中10球，明天他們也將繼續在主場出戰公鹿，班切羅也可望歸隊。