我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？ 科學家分析5大關鍵原因

冬天不是林火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

NBA／愛德華隔人爆扣率灰狼退魔術 班切羅明歸隊戰公鹿

記者劉肇育／即時報導
灰狼隊愛德華（灌籃者）9日上演隔人爆扣。（路透）
灰狼隊愛德華（灌籃者）9日上演隔人爆扣。（路透）

近期在球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）火燙手感表現下戰績持續回穩的灰狼，9日作客魔術主場，在愛德華單場再度投進4顆三分球拿下21分，藍道（Julius Randle）也貢獻23分、10籃板領軍下，以104：89擊敗傷兵累累的魔術，拉出一波3連勝。

本季一路打得跌跌撞撞的灰狼，球隊一哥愛德華在近幾場比賽展現火燙手感，已經連續3場比賽得分破30分，其中包括日前對戰活塞攻下53分，且3場比賽都至少命中6顆三分球，火燙的手感幫助灰狼擺脫前段時間的連敗亂流。

而9日主場出賽的魔術，球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）原傳出有望在9日與10日的兩場賽事中回歸，不過最終班切羅並未在9日登場，也讓魔術在人手持續吃緊的情況下迎戰灰狼。

上半場魔術就出現開局慢熱的狀況，前兩節打完僅拿下40分，三分球也是慘不忍睹的16投3中，反觀灰狼在第一節就投進5顆三分球，上半場打完愛德華一人就已經投進4顆三分球拿下14分，本季第26場比賽單場至少命中4顆三分球，繼續穩居聯盟第1名，緊追在後的為活塞畢斯利（Malik Beasley）22場、塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）20場，勇士柯瑞（Stephen Curry）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）等人則以19場排名第4名。

在愛德華上半場就火力全開下，灰狼整場比賽也一路壓著手感不佳的魔術打，第三節愛德華還在魔術布萊克（Anthony Black）防守下上演一次精彩的隔人爆扣，談到那次灌籃愛德華說：「那次灌籃真的很漂亮，他只是個後衛，別指望他能夠攔得住我。」

最終灰狼也在第四節一度領先超過20分的情況下，以15分差距擊敗魔術收下3連勝，排名也超越快艇來到西區第7名，而灰狼今天以愛德華攻下21分、7助攻表現最佳，藍道則有23分、10籃板，魔術今天雖然也有5人得分上雙，但全場三分球出手40次僅命中10球，明天他們也將繼續在主場出戰公鹿，班切羅也可望歸隊。

勇士 柯瑞 快艇

上一則

NBA／葛蘭德飆40分逆襲暴龍 騎士二度12連勝穩坐龍頭

延伸閱讀

NBA／魔術殘血陣容迎好消息 班凱羅預計這兩天歸隊

NBA／魔術殘血陣容迎好消息 班凱羅預計這兩天歸隊
NBA／愛德華4分鐘狂掃13分 灰狼從19分落後逆轉快艇

NBA／愛德華4分鐘狂掃13分 灰狼從19分落後逆轉快艇
NBA／灰狼愛德華單場53分刷新高 不敵活塞全面砲火

NBA／灰狼愛德華單場53分刷新高 不敵活塞全面砲火
NBA／懷特末節技壓愛德華 綠衫軍3分險勝灰狼

NBA／懷特末節技壓愛德華 綠衫軍3分險勝灰狼

熱門新聞

大坂直美。(美聯社)

大坂直美與男友和平分手 稱讚對方好爸爸

2025-01-07 00:10
浙江出身的游泳選手傅園慧。（新華社）

游泳／「洪荒之力」傅園慧家門口就業 入職浙大體藝部

2025-01-04 21:02
中國選手劉夢婷。(新華社資料照)

中國小將劉夢婷 首奪自由式滑雪大跳台世界杯冠軍

2025-01-05 16:02
台灣羽球好手戴資穎擅長假動作。(取材自世界羽球聯盟影片)

羽球／向戴資穎致敬 國際羽總重溫「假動作女王」經典畫面

2025-01-05 23:40
谷愛凌亮相央視節目。（取材自微博）

滑雪／蹭奧運熱度？谷愛凌：像心裡插刀子 都是造謠

2025-01-02 02:10
雷納德。(美聯社)

NBA／洛杉磯野火受災戶 雷納德才復出就離隊陪伴家人

2025-01-08 20:38

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
社安金入不敷出？退休族4招增加收入

社安金入不敷出？退休族4招增加收入