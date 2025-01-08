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NBA／連勝隊伍頂尖對決 騎士斷雷霆隊史最長15連勝

記者曾思儒／即時報導
騎士8日以129：122打敗雷霆。(路透)
騎士8日以129：122打敗雷霆。(路透)

NBA近況正熱的東西區龍頭騎士隊和雷霆隊8日正面對決，兩支都處於連勝的隊伍打出場高張力拉鋸戰，騎士主將米契爾（Donovan Mitchell）雖陷入進攻低潮，但隊友點點開花，加上第四節關鍵時刻掌握進攻籃板，在拉鋸戰以129：122奪勝，讓雷霆隊史最長連勝停在15場。

雷霆帶著隊史最長連勝紀錄到克里夫蘭踢館，聯盟戰績最佳的騎士則要挑戰11連勝，這也是聯盟史上第3次有兩支兩位數連勝隊伍碰頭，且是2000年湖人隊和拓荒者隊交手後的頭一遭。

頂尖對決的第一節，雷霆在MVP候選人亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）發揮下取得32：25領先，不過騎士第二節在史特魯斯（Max Strus）飆外線、莫布里（Evan Mobley）連拿7分下縮小差距，傑洛米（Ty Jerome）也有連拿7分演出，騎士單節攻下37分，半場打完反以62：59超前。

前11投僅1中的米契爾，第三節讀秒階段終於投進單場第一顆三分彈，讓騎士取得103：100領先，亞歷山大馬上回敬底線中距離跳投，進入第四節雙方仍只差距1分。

決勝節傑洛米再度跳出，他連投帶罰連拿4分，米契爾外線補刀，讓騎士領先擴大到121：114；雷霆靠亞歷山大進球和多特（Luguentz Dort）2罰俱中止血，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）拋投得手更追到2分差，但騎士掌握到進攻籃板，莫布里先進球，葛蘭德（Darius Garland）讀秒階段切入也得手，

米契爾8日熄火，16投僅3中拿11分，但隊友都有發揮，先發五人得分都達兩位數，中鋒艾倫（Jarrett Allen）25分、12籃板、6助攻，其中8個是進攻籃板，莫布里19分、9籃板、7助攻，替補也有史特魯斯三分球6投5中攻下17分、傑洛米15分挹注。

雷霆以亞歷山大31分最佳，威廉斯（Jalen Williams）25分、9助攻，哈爾特斯坦18分、11籃板、8助攻。

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