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NBA／柯瑞轟8記三分彈無力回天 熱火賞勇士2連敗

體育新聞組 / 綜合報導
柯瑞（右二）上半場三分球10投6中獨拿20分，全場也有31分表現，但救不了勇士。(歐新社)
柯瑞（右二）上半場三分球10投6中獨拿20分，全場也有31分表現，但救不了勇士。(歐新社)

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）上半場三分球10投6中獨拿20分，全場也有31分表現，但主場仍以98：114失守，讓熱火隊止住3連敗。

陷入巴特勒（Jimmy Butler）交易風波的熱火，首節取得29：23領先；勇士雖有柯瑞火力全開飆分，半場仍陷入48：62落後。

施羅德（Dennis Schroder）第三節連拿5分雖將比分追到59：68，但熱火洛齊爾（Terry Rozier）回敬三分彈，領先回到73：59，不過柯瑞飆進第7記三分彈，希爾德（Buddy Hield）也加入開火行列，讓勇士打完三節追近到78：84。

柯瑞第四節第一次出手就是單場的第9記三分彈，執行技術犯規的罰球得手後更將差距縮小到86：87，但熱火約維奇（Nikola Jovic）和巴克斯（Alec Burks）連飆3記三分彈，領先又回到兩位數。

勇士想用外線追分但再沒建樹，最後3分鐘柯瑞等主力都換下場，最終熱火就以114：98踢館成功，賞給勇士2連敗。

柯瑞三分球17投8中轟下全場最高31分但無力回天；點點開花的熱火6人得分兩位數，約維奇板凳出賽攻下全隊最高20分，阿德巴約（Bam Adebayo）19分。

柯瑞（背號30號）上半場三分球10投6中獨拿20分，全場也有31分表現，但救不了...
柯瑞（背號30號）上半場三分球10投6中獨拿20分，全場也有31分表現，但救不了勇士。(歐新社)

柯瑞 勇士

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