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NBA／愛德華4分鐘狂掃13分 灰狼從19分落後逆轉快艇

記者劉肇育／即時報導
愛德華。(美聯社)
愛德華。(美聯社)

儘管近期球隊狀態不佳苦吞3連敗，但灰狼6日在主場出戰快艇之戰，前一場剛拿下53分的球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）挺身而出，他在比賽最後4分鐘投進3顆三分球並完成一次「三分打」，幫助灰狼最終以108：106險勝快艇，本季例行賽3度交手都順利取勝。

灰狼在本季季前進行了明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的交易案後，賽季卻一路打得跌跌撞撞，近期苦吞3連敗後又回到僅剩5成勝率，而在主場迎戰來訪的快艇，灰狼依舊打得相當辛苦。

首節前一場比賽剛迎回球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）的快艇，就在雷納德、哈登（James Harden）、鮑威爾（Norman Powell）的輪番開砲下，一度取得15分領先優勢，甚至是在第二節中段由瓊斯（Derrick Jones Jr.）投進三分球後，取得本場比賽最多的19分領先，上半場打完快艇也還保有7分領先。

易籃後灰狼展開猛烈反擊，前一場比賽才剛攻下53分的愛德華，在第三節一人就獨攬了15分，帶領灰狼逆轉戰局，不過第四節前段快艇也在鮑威爾領軍下重新取回領先，但比賽最後4分鐘愛德華再度挺身接管戰局，他先是成功製造祖巴茲（Ivica Zubac）犯規完成一次「三分打」，接下來更是與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）連續砍進4顆三分球，其中愛德華一人就包辦了3顆，個人在比賽最後4分鐘獨攬13分，幫助灰狼最終以2分差距險勝快艇，終止3連敗，並完成本季例行賽對快艇的橫掃。

愛華德拿下全場最高的37分，其中28分集中在下半場，而他近兩場比賽合計拿下90分，也追平唐斯所保持的隊史紀錄，至於快艇則是以鮑威爾的25分最佳，哈登22分、8籃板、8助攻，至於受到上場時間限制的雷納德僅出賽21分鐘拿下8分，比賽最後階段也只坐在場邊觀賽。

快艇

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