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NBA／溫班亞瑪猛搧8鍋無法止敗 公牛演出19分逆轉勝

記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪。(路透)
溫班亞瑪。(路透)

剛過21歲生日的馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天再繳出23分、14籃板外帶8阻攻的全能數據，率隊帶著13分領先進入決勝節，但被公牛隊節末打出一波13：0的瘋狂攻勢，領先全場卻在最後1分鐘翻盤，讓公牛戲劇性以114：110留下勝利。

馬刺首節取得29：20領先，半場打完差距擴大到65：50，第三節初領先最多到19分，並帶著95：82優勢進入決勝節，但公牛第四節打出19：8的開節攻勢，將比數縮小到101：103。

馬刺雖有老將保羅（Chris Paul）連進兩球中距離又飆進外線，個人獨拿7分，不過公牛佛西維奇（Nikola Vucevic）和拉文（Zach LaVine）接連飆進三分彈，將差距又縮小到109：110，47.1秒懷特（Coby White）切入更放進超前分，讓公牛全場首度嘗到領先滋味。

馬刺接續出現失誤，懷特15.9秒再爆扣得手，讀秒階段連拿4分讓公牛取得113：110領先；馬刺追平一擊溫班亞瑪大號外線失手，拉文最後5.8秒2罰1中追加保險分，4.4秒鮑爾（Lonzo Ball）原本被吹的外線出手犯規在挑戰後又改判，錯失3罰機會的馬刺就以110：114吞敗。

公牛第四節打出32：15逆轉攻勢，扭轉最多落後19分劣勢，拉文35分、10籃板、8助攻是首要功臣，佛西維奇也有24分、11籃板，懷特23分、4抄截也關鍵；溫班亞瑪雖有23分、14籃板、8阻攻但也出現全場最多的5失誤，2連勝後吞下2連敗。

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