NBA／詹姆斯、戴維斯讀秒階段被吹進犯 湖人逆轉火箭失利

湖人隊球星詹姆斯(右)5日不滿裁判的犯規判決。(美聯社)

上半場落後18分的湖人 隊，第四節末追到一球差卻連番出現關鍵失誤，讀秒階段兩名當家球星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）相繼領到進攻犯規，錯失追分機會下讓火箭隊驚險以119：115留下勝利。

火箭第一節就取得36：22領先，半場優勢擴大到67：49，但上半場只拿5分的詹姆斯第三節6投5中，包括5投4中的三分球，其中還有「騎馬射箭」的外線進球，單節14分進帳率湖人單節灌進40分，三節打完追近比分到89：91。

火箭第四節先有哈勒戴（Aaron Holiday）飆進外線，惠特摩（Cam Whitmore）也追加三分彈，開節一波10：0攻勢讓領先回到兩位數；湖人在八村壘外線破網後展開反撲，戴維斯連投帶罰連拿4分、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）「3分打」後再追到106：108。

戴維斯節末的三分破網，讓差距維持在4分差，但38.6秒詹姆斯被吹進攻犯規，「小皇帝」雖在下波攻擊切入得手，但秒數只剩最後8秒；戴維斯犯規讓森根（Alperen Sengun）上罰球線，他7.4秒2罰1中，湖人暫停後卻出現邊線發球失誤，范弗利特（Fred VanVleet）抄截得手讓詹姆斯只能陪上犯規，范弗利特2罰雖也只1中，但湖人最後4.7秒換戴維斯被吹進攻犯規，讓火箭驚險以119：115留下勝利。

火箭今天有格林（Jalen Green）轟進全場最高33分領軍，湯普森（Amen Thompson）挹注23分；戴維斯攻下湖人最高30分外帶13籃板，詹姆斯21分、13籃板、9助攻「準大三元」，里夫斯（Austin Reaves）也有21分、10助攻，但反撲差一步，無緣3連勝。