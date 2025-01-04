我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

NBA／約柯奇41分準大三元無用 溫班亞瑪35分率馬刺斷金塊3連勝

記者劉肇育／即時報導
兩大全能長人溫班亞瑪(左)與約柯奇(右)的對決。(美聯社)
兩大全能長人溫班亞瑪(左)與約柯奇(右)的對決。(美聯社)

馬刺3日作客金塊主場，上演兩大全能長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與約柯奇（Nikola Jokic）的對決，儘管約柯奇全場貢獻41分、18籃板、9助攻的「準大三元」，但溫班亞瑪也有35分、18籃板，個人表現絲毫不遜色，還在比賽最後階段連續送出兩次關鍵助攻給隊友，幫助馬刺以113：110中斷金塊3連勝。

金塊與馬刺近兩天將上演二連戰，首戰賽事中兩隊就擦出激烈火花，兩邊頂尖中鋒溫班亞瑪與約柯奇首節就在進攻端互別苗頭，多元的進攻手段各幫助球隊拿下30分以上分數。

而本場比賽金塊為了防堵溫班亞瑪，更是不斷進行激烈的身體對抗，包括比賽進行到第二節中段時，溫班亞瑪就一度因為不滿衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的防守而爆發爭執，但上半場打完金塊仍是讓溫班亞瑪攻下22分，馬刺也帶著8分領先進入下半場。

易籃後金塊在衛斯特布魯克領軍下打出一波10：0的攻勢反超前比數，兩隊接下來也陷入激烈拉鋸，光是在第三節約柯奇一人就拿下18分，但馬刺也僅以3分落後。

末節中段溫班亞瑪的連續兩顆三分球一度幫助馬刺反取得5分領先，但關鍵時刻金塊的三分球攻勢幫助球隊再要回領先，不過比賽最後1分半鐘，溫班亞瑪利用金塊將防守目光都放在自己身上，接連助攻給強森（Keldon Johnson）與保羅（Chris Paul）得分，加上金塊約柯奇在倒數4.1秒發生傳球失誤讓溫班亞瑪抄截得手，最終馬刺就以113：110險勝，收下近4場比賽的第3勝。

上一則

場邊人語／老鷹跑鋒 待命進攻

延伸閱讀

NBA／明星賽第一階段票選 字母哥、約柯奇分居東西區榜首

NBA／明星賽第一階段票選 字母哥、約柯奇分居東西區榜首
NBA／約柯奇連2場大三元 金塊飆分大戰輕鬆射鷹

NBA／約柯奇連2場大三元 金塊飆分大戰輕鬆射鷹
NBA／約柯奇、衛斯特布魯克寫同場大三元 金塊砸爵士

NBA／約柯奇、衛斯特布魯克寫同場大三元 金塊砸爵士
NBA／約柯奇大三元金塊還是輸 主帥說重話：場上5人不溝通

NBA／約柯奇大三元金塊還是輸 主帥說重話：場上5人不溝通

熱門新聞

大谷翔平(右)與妻子真美子。(路透)

日籍球星大谷翔平 宣布妻子真美子懷孕

2024-12-28 16:04
（取自樊振東微博）

少打1次罰款$5000 巴奧乒乓球金牌樊振東、陳夢退出WTT世界排名

2024-12-27 14:50
詹姆斯40歲第一場比賽輸給了騎士，右為莫布里。(美聯社)

NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場

2025-01-01 01:20
英國足球巨星貝克漢品牌2023年合計配發1.24億美元股息。（路透）

貝克漢退休10年仍狂賺 品牌代言多 1年配股息1.24億

2025-01-01 01:30
谷愛凌亮相央視節目。（取材自微博）

滑雪／蹭奧運熱度？谷愛凌：像心裡插刀子 都是造謠

2025-01-02 02:10
大谷翔平與妻子真美子準備要當爸媽了。（美聯社）

MLB／大谷翔平要當爸 17歲寫的人生目標拿來比對…會是女兒？

2024-12-28 19:10

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣