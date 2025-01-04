NBA／葛萊姆斯單節20分白搭 騎士仍退獨行俠收9連勝

葛萊姆斯。(路透)

獨行俠隊3日在唐西奇（Luka Doncic）與厄文 （Kyrie Irving）兩大球星缺陣的情況下出戰戰績龍頭騎士隊，儘管近期狀況火熱的葛萊姆斯（Quentin Grimes）拿下26分，但騎士在團隊7人得分上雙下，以134：122賞給獨行俠3連敗，自己則是拿下9連勝。

獨行俠在去年耶誕大戰傷了球隊一哥唐西奇後，近期陷入連敗低潮，在主場出戰騎士的比賽中，明星後衛厄文又因為生病缺陣，在球隊兩大球星都缺陣的情況下，獨行俠在主場碰上戰績龍頭騎士仍是打出韌性。

獨行俠表現最搶眼的莫過於本季透過小哈德威（Tim Hardaway Jr.）交易案與活塞隊換來的後衛葛萊姆斯，儘管開季時葛萊姆斯在上場時間有限的情況下並未有太多發揮空間，不過隨著厄文等主力球員因為傷病問題出現起伏，葛萊姆斯也在獨行俠逐漸站穩腳步。

在近幾場唐西奇缺陣的情況下，葛萊姆斯也展現優異的搶分能力，成為獨行俠近期的亮點，騎士在第三節初一度領先到25分的情況下，葛萊姆斯挺身而出，他在該節剩下的9分多鐘內豪取20分，讓原先一面倒的賽況出現變化。

第四節初葛萊姆斯又連得4分，幫助獨行俠一度追到13分差距，迫使原先已準備退場休息的騎士主力只能繼續留在場中，不過關鍵時刻騎士勒佛特（Caris LeVert）與手感最火燙的莫布里（Evan Mobley）挺身而出，在兩人接連取分後騎士重新將差距擴大到15分以上，也未讓葛萊姆斯再有得分進帳，最終騎士就以12分差距收下9連勝。

騎士以莫布里拿下34分、10籃板、4助攻表現最佳，包括他在內的先發五人全都得分上雙，至於板凳出發的勒佛特與尼恩（Georges Niang）也合力拿下32分，而獨行俠則以葛萊姆斯26分，其中24分集中在下半場最亮眼，湯普森則是投進4顆三分球拿下16分。