NBA／薩格斯也受傷倒下 魔術前4得分手缺陣照贏暴龍

薩格斯（Jalen Suggs）背部受傷，坐著輪椅退場。(路透)

本季在球隊前兩大球星班凱羅（Paolo Banchero）、F．華格納（Franz Wagner）相繼受傷倒下後，魔術隊在今天與暴龍隊之戰，連近期表現搶眼的薩格斯（Jalen Suggs）都在上半場就發生背部受傷的狀況，坐著輪椅退場，不過魔術最終仍是以106：97擊敗暴龍，以21勝15敗繼續穩居東區戰績前段班。

魔術在本賽季開打第5場比賽就傷了球隊一哥班凱羅後，一度靠著F．華格納打出明星球員級的表現，將戰績一路拉抬到東區前段班，不過在F．華格納也只打了25場比賽就跟班凱羅一樣發生右斜肌撕裂傷，且在暫無歸隊時程的情況下，連華格納兄弟的哥哥M．華格納（Moritz Wagner）都在去年底因左膝傷勢動刀賽季報銷。

不過過去一段時間魔術依舊保持了一定的競爭力，其中薩格斯（Jalen Suggs）與達席爾瓦（Tristan da Silva）挺身而出甚是關鍵，但在今天作客暴龍主場的賽事中，薩格斯卻在上半場一次無身體接觸的防守過程中倒地，並且不斷摸著自己的下背部，在躺地幾分鐘後就坐上輪椅退場，留下出賽13分鐘得6分的表現。

薩格斯（Jalen Suggs）背部受傷，坐著輪椅退場。(美聯社)

儘管球隊平均得分前4高的球員全都不在陣中，但魔術今天依舊在與暴龍的比賽中展現驚人的戰力深度，在達席爾瓦攻下25分，以及中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）拿下11分、13籃板、7助攻的全能演出下，魔術整場比賽仍是一路壓制暴龍，第四節初更一度取得高達20分領先優勢，最終也以9分差距取勝，本季至今仍保持21勝15敗的戰績，穩居東區第4名。

根據統計數據，包括今天傷退的薩格在內，班切羅、華格納兄弟本賽季平均每場比賽能為魔術貢獻83.1分，也是團隊中唯四平均得分上雙的球員。