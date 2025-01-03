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NBA／懷特末節技壓愛德華 綠衫軍3分險勝灰狼

記者劉肇育／綜合報導
懷特(左)在第四節個人豪取13分，全場則是26分，補上了布朗休兵的火力。 （美聯社）
懷特(左)在第四節個人豪取13分，全場則是26分，補上了布朗休兵的火力。 （美聯社）

塞爾蒂克隊與灰狼隊2日進行本季第二度交手，兩隊也上演了一場高張力的攻防大戰，下半場一路落後的灰狼儘管在第四節中段一度逆轉戰局，但關鍵時刻塞爾蒂克懷特（Derrick White）連續投進三分球穩住戰局，加上成功擋下愛德華（Anthony Edwards）最後一擊扳平出手，最終塞爾蒂克就以118：115本季二度對戰灰狼都取勝。

塞爾蒂克前一次在主場與灰狼交手，兩隊就拚戰到最後一刻才由塞爾蒂克以2分差距險勝，2日雙方改至灰狼主場再度交手戰況依舊拉鋸。

首節灰狼明星前鋒藍道（Julius Randle）就火力全開，在愛德華手感不佳的情況下，個人進帳10分，帶領灰狼以35：28領先，但第二節綠衫軍在防守端持續加壓，讓灰狼單節僅有16分進帳，上半場打完反倒以11分領先灰狼。

易籃後灰狼里德（Naz Reid）加入進攻行列，但塞爾蒂克泰托姆泰托姆（Jayson Tatum）手感也相當火燙，個人單節進帳16分，幫助綠衫軍帶著6分領先進入末節。

在比賽最後8分半鐘時，灰狼一度靠著亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的三分球取得下半場首度領先，不過塞爾蒂克懷特在第四節個人就豪取13分，尤其是在比賽最後2分多鐘時的連續兩顆三分球命中，讓塞爾蒂克反取得8分領先，儘管灰狼在倒數28秒靠著迪文森佐（Donte DiVincenzo）三罰俱中追到3分差距，但愛德華的最後一擊出手未能命中，最終塞爾蒂克也以3分差距再度險勝灰狼。

塞爾蒂克此役以泰托姆攻下33分、9助攻、8籃板表現最佳，他也在2日公布的NBA明星賽第一階段票選中排名東區前場第2位，在所有球員中獲票數也僅次於公鹿公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊約柯奇（Nikola Jokic），有望連6年站上明星賽舞台，至於懷特則是砍進5顆三分球拿下26分。

灰狼部分則以藍道27分、8籃板、7助攻表現最佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則有19分進帳，但球隊一哥愛德華全場出手16次僅命中5球、拿下15分，里德20分。

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