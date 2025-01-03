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NBA／柯瑞三分球投8中8飆30分 勇士退76人保5成勝率

記者劉肇育／即時報導
勇士2日繼續在主場迎戰76人，靠著主控柯瑞全場三分球8投8中，創下個人生涯新紀錄的精彩表現下，帶領勇士以139：105，在5成勝率保衛戰中擊敗76人。(歐新社)
勇士2日繼續在主場迎戰76人，靠著主控柯瑞全場三分球8投8中，創下個人生涯新紀錄的精彩表現下，帶領勇士以139：105，在5成勝率保衛戰中擊敗76人。(歐新社)

過去17場比賽僅拿下4勝，勝率跌至5成的勇士隊，2日在主場出戰76人隊，靠著主控柯瑞（Stephen Curry）全場三分球8投8中，創下個人生涯新紀錄的精彩表現下，帶領勇士以139：105，在5成勝率保衛戰中擊敗76人。

在去年11月中還保有12勝3敗佳績的勇士，在接下來的17場比賽卻出現攻守失調的問題，加上柯瑞的三分球手感也遭遇亂流期，讓原本居西區前段班的勇士排名一路下滑，甚至在前一場輸給騎士後，已經來到16勝16敗的5成勝率。

而2日勇士繼續在主場迎戰76人，也面臨5成勝率保衛戰的考驗，連兩日出賽的76人雖然迎回了球隊一哥安比德，但開賽就遇到慢熱的狀況，在第一節僅拿下19分，讓勇士取得高達16分領先優勢。

儘管第二節開始76人逐漸找回進攻狀態，但柯瑞在熱機完畢後也頻頻在三分線外用冷箭向對手潑冷水，他第三節中段一路連續命中3記三分球，其中包括一記正面打板三分球，個人單節進帳13分，末節前段他又追加兩記三分球，完成單場8次三分球出手都命中的紀錄，創下個人單場三分球命中率百分之百時最高的進球數，也幫助勇士取得超過30分的領先優勢，比賽也在最後7分半鐘就提前進入垃圾時間。

柯瑞本場比賽以15投11中，其中三分球8投8中的表現拿下30分外帶10助攻、6籃板，至於替補上陣的庫明加（Jonathan Kuminga）也維持近期的火燙手感，出手11次命中8球拿下20分、5助攻、5籃板，包括兩人在內勇士共7人得分來到雙位數。

至於76人2日則以剛復出的安比德拿下28分、14籃板最佳，至於前場拿下30分的喬治，今天則有19分進帳，馬克西手感不佳僅拿下14分，而勇士全場送出42次助攻也遠比76人的16次多上不少，成為兩隊勝負的關鍵因素之一。

勇士 柯瑞

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