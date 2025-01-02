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NBA／明星賽第一階段票選出爐 安戴托昆波再度霸榜

記者劉肇育／即時報導
安戴托昆波。(路透)
安戴托昆波。(路透)

NBA全明星周下月中將在勇士主場舉行，而聯盟也在今天公布明星賽第一階段票選結果，其中公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）以171萬與142萬票分居東西區榜首，至於過去被視為聯盟票房保證的詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）則在西區前鋒與後衛票選皆排名第3名。

NBA全明星周今年將移師到勇士主場，而在今天公布的明星賽第一階段票選結果中也持續出現「汰舊換新」的狀況，其中去年中斷詹姆斯連續7年成為明星賽票選人氣王的安戴托昆波，今年第一階段票選仍是以171萬的高票居於票選榜首。

至於金塊約柯奇則以拿下142萬票排名第2名，第3、4名則為塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）的138萬票和太陽杜蘭特（Kevin Durant）的126萬票，詹姆斯則是以116萬票排名第5名，尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）則以近110萬票排名第6名，這6人也剛好是東、西區前場的前3高票球員。

在後場球員部分，則是僅有雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下破百萬的105萬票排名西區後場第1名，東區則為小鮑爾（LaMelo Ball）的94萬票最多，而獨行俠唐西奇（Luka Doncic）與柯瑞則分別以87萬票與81萬票排在西區後場第2、3名，不過唐西奇恐因傷缺席明星賽，東區後場第2、3名則為騎士米契爾（Donovan Mitchell）與公鹿里拉德（Damian Lillard）。

在第一階段票選結果出爐後，聯盟也預計在10日與17日公布第二、三階段票選結果，投票則將在21日結束，最終先發陣容於24日揭曉，替補陣容則將在隔周出爐。

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