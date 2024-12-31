NBA／柯瑞第三節才進外線 騎士三分彈射垮勇士

勇士隊今天(30日)在主場迎接2024年最後一場比賽，柯瑞（Stephen Curry）全場僅拿11分，最終第三節發起外線攻勢的騎士隊以113：95踢館成功。(路透)

勇士 隊今天(30日)在主場迎接2024年最後一場比賽，面對騎士隊卻找不到準星，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）全場14投僅4中拿11分，團隊三分球38投也只有9中，讓第三節發起外線攻勢的騎士隊以113：95踢館成功。

近況不佳的勇士，今天首節還取得27：26領先，但柯瑞第一節僅拿2分、三分球3投盡墨；第二節勇士進攻更陷入低潮，開節前11分鐘只拿9分，靠庫明加（Jonathan Kuminga）讀秒階段進球才讓單節得分達到兩位數，不過騎士單節也只有20分進帳，半場打完取得46：38領先。

第三節米契爾（Donovan Mitchell）開節不到2分鐘就連續投進3記三分彈，讓騎士領先擴大到55：41，加上莫布里（Evan Mobley）和韋德（Dean Wade）加入外線開火行列，騎士開節前6次三分球全命中，打出一波20：5猛攻，差距達到66：43。柯瑞直到5分47秒才投進單場第一記三分彈，三節打完勇士仍陷入65：83落後。

勇士第四節雖有穆迪（Moses Moody）挺身而出，但騎士持續追加外線，領先一路維持，勇士最後4分半就把所有主力換上場，讓騎士以18分差距帶走勝利。

騎士今天點點開花，全隊三分球47投18中，有9名球員投進外線，米契爾一分包辦5球在內的23分，葛蘭德（Darius Garland）25分、8籃板，韋德也有10分、13籃板「雙10」演出。