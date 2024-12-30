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NBA／果然是神人 40歲詹皇：若有心還能打5到7年

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯。(美聯社)
詹姆斯。(美聯社)

30日歡慶40歲的湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），生日當天在球隊訓練時受訪提到，若自己有心，維持高水準再打個5年、7年也不成問題，但並非自己計畫。

「老實說，如果我真的想要，我或許可以有高水準表現，這麼說好像有點怪，但或許可以再5年到7年，如果我想要。」詹姆斯接續馬上補上一句：「但我不會這樣做的。」

本季仍有23.5分、7.9籃板、9.0助攻場均表現的詹姆斯笑說，3字頭的年紀過了10年，一覺醒來意識到自己已經40歲是有點衝擊，自己也明白退役只是早晚的事，未來某一天預計會在湖人結束選手生涯。

今年征戰第22個賽季的詹姆斯表示，最後生涯留在湖人是自己計畫，「我到這裡是為了完成生涯最後階段，但我也不傻，知道比賽和籃球產業在商言商，但我想我和球團的關係不言而喻，希望在我職業生涯結束前不會無處可去。」

詹姆斯在生涯得分超過「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後曾提到，籃球生涯最後一項願望就是和兒子布朗尼（Bronny James）一同上場，這一季他的目標也達成，現在最後動力是爭取生涯第5枚冠軍戒。

湖人目前戰績18勝13敗排西區第5，詹姆斯認為球隊是支很好的團隊，有機會和聯盟任何隊伍競爭，「我們到達冠軍程度了嗎？我們現在能贏總冠軍嗎？不，我不認為，但這很好，因為我們還有很多進步空間。」他補充說，是否會因為追逐冠軍決定堅持更久，現在仍難說，因為這對自己職業生涯不會有任何意義或實質改變。

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