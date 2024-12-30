NBA／衛冕軍疲軟？綠衫軍近6戰已吞下4敗

懷特(右)嘗試封阻哈利伯頓。（美聯社）

日前才在自家大勝溜馬37分的塞爾蒂克，29日在同一場地再次對決卻是步履蹣跚，前三節打完落後7分，雖然第四節一度追到2分之差，但瞬間被溜馬殺了一波13：0的猛烈攻勢，防線全面崩盤，也讓比賽就此進入垃圾時間。最終，溜馬完成復仇，以123：114拿下勝利。溜馬本季與綠衫軍交手3次2勝1敗優勢。

哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）攻下31分7助攻6籃板，席亞康（Pascal Siakam）17分8籃板6助攻；先前因左膝肌腱炎缺席的奈哈德（Andrew Nembhard），回歸後得到17分8籃板8助攻。溜馬陣中6人得分達雙位數。

衛冕軍塞爾蒂克近期陷入疲軟態勢，6戰吞下4敗，已經被騎士拉開4.5場勝差，而且只領先後面的尼克1場勝差；另一方面，綠衫軍上季在自家主場只輸過4場比賽，但本季才打不到一半賽程，已經嚐到6敗，儼然成了一種警訊。

談到目前球隊現況，懷特（Derrick White）表示：「這可能是我加入塞爾蒂克以來最艱難的時刻，但這會讓我們更加團結。賽季期間難免都會有起伏，我們正處於一個低迷階段，我們會一同把問題解決。」

哈勒戴（Jrue Holiday）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩大主力再度缺席，前一場飆進44分的布朗（Jaylen Brown），此役又拿到全隊最高的31分，外加6助攻4籃板；泰托姆（Jayson Tatum）22分9籃板6助攻3抄截，懷特17分，普里查德（Payton Pritchard）替補命中5記三分球，貢獻21分。

「有些時候我們表現不在正軌之上，我們必須重新找回專注力，回歸比賽本質。我對此深具信心。」泰托姆談到球隊的低潮。