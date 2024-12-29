NBA／沒詹姆斯沒差 戴維斯狂攻36分宰病弱國王

戴維斯（右二）28日狂攻36分、15籃板。(美聯社)

湖人 隊28日少了詹姆斯（LeBron James），但戴維斯（Anthony Davis）狂攻36分、15籃板，加上八村壘、里夫斯（Austin Reaves）都拿超過20分，以132：122擊敗國王隊 ，締造本季對國王4戰全勝，戰績追平快艇 並列太平洋組第一。

詹姆斯在前天就因身體不適沒參加練習，湖人賽前宣布，詹姆斯28日對國王隊之戰無法出戰，這是他本季第3次缺席賽事，此戰由文森（Gabe Vincent）代替先發。

湖人第1節就火力全開攻下40分，次節雖然熄火導致上半場打完反落後國王隊1分，但第3節戴維斯9分挹注，加上八村壘、里夫斯帶動一波12：2攻勢，單節又拿下42分，就此拉開差距。

戴維斯除了得分、籃板的雙十表現，另有8次助攻，里夫斯則是26分、16助攻，八村壘射進4顆三分球、攻下21分，板凳出發的新秀肯奈特（Dalton Knecht）也攻下18分。

國王近期陷入5連敗，球團昨日突然開除總教練布朗（Mike Brown），由助理教練里斯蒂（Doug Christie）代掌兵符，但執教首戰繼續延長連敗。