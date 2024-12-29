NBA／唐西奇無緣年度獎項 CBS批65場門檻不合理

唐西奇因傷無法達標年度獎項65場門檻，提前無緣得獎。對該規定CBS批評相當不合理。(美聯社)

獨行俠當家唐西奇（Luka Doncic）日前聖誕大戰不幸拉傷左小腿，預計將休兵1個月以上。而這也讓他無法達標年度獎項需出賽65場以上的最低要求，提前確定無緣得獎。對此哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）在報導中表示不解，並批評該規定相當不合理。

報導認為，聯盟規定的65場出賽門檻偏離重點，「該規定不應該懲罰受傷的球員，而是激勵那些選擇在健康時依然輪休的球員。」並且錯過獎項可能會影響球星的薪資，上賽季溜馬少主哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）因為腿部拉傷缺席13場比賽，僅以出賽69場低空飛過得獎標準，差點就失去簽下頂薪合約的機會，對於這項規定他也認為相當「愚蠢」。

報導進一步建議，聯盟應做些微調整，例如年度第一隊強制要求65場，但後續的第二、三隊則放寬到45或50場。畢竟像唐西奇這樣的球員，儘管整季出賽50場也會對球隊帶來重要貢獻，考慮到傷病進行調整才是最能反映名單真實性的方法。

唐西奇在2019年奪得新人王後，接下來的5個賽季都拿入選年度第一隊，其中他在2019-20年球季只出賽61場，但當時並沒有65場門檻。本季唐西奇雖然飽受傷勢困擾，依舊維持高檔表現，出賽22場，在35.7分鐘的平均上場時間中可以砍下28.1分8.3籃板7.8助攻，但因未出賽數過多無緣連6年入選最佳第一隊的殊榮。