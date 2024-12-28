我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

NBA／約柯奇大三元金塊還是輸 主帥說重話：場上5人不溝通

記者蘇志畬／即時報導
約柯奇27日繳出27分、14籃板、13助攻。（路透）
約柯奇27日繳出27分、14籃板、13助攻。（路透）

金塊「一哥」約柯奇（Nikola Jokic）27日繳出27分、14籃板、13助攻的「大三元」表現，然而球隊仍以135：149輸給騎士隊，總教練馬龍（Michael Malone）說：「我們有5個人在場上面面相覷，卻不說話。」

約柯奇這個球季繳出史詩級成績，場均30.5分、籃板12.7、助攻9.5，然而金塊戰績16勝13敗只在西區第7名，個人成績與團隊表現脫鉤，27日也是相同劇本。

約柯奇在場上努力輸出，但第2節被騎士隊拉開差距後就追不回來，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）單場攻下33分，莫布里（Evan Mobley）貢獻26分，讓騎士隊取得6連勝，27勝4敗的成績在NBA排名戰績第一。

金塊主帥馬龍賽後稱讚對手，騎士隊這支優秀球隊，27日表現就如過去每一天一樣，「他們的進攻火力是NBA最佳，這個聯盟看起來沒人能阻止他們。」

談到細節，馬龍指出，對方大概有7個人能在三分線攻擊，「我們只有2個。」而且騎士隊無論板凳、先發球員都有攻勢，並具備攻守轉換、擋拆各種武器，「第1節米契爾就拿下16分，第2節更被打出21：2的攻勢，是此戰關鍵。」

至於自家球隊表現，馬龍也直言，面對騎士這樣的球隊，自家場上五名球員卻不溝通，即使射手有空檔也沒用。

馬龍 NBA

上一則

MLB／破隊史紀錄 響尾蛇6年2.1億元 搶下塞揚強投巴恩斯

下一則

NBA／騎士火力強攻摧毀金塊 連4戰20+三分球創紀錄

延伸閱讀

NBA／布朗遭國王隊開除 7主帥聲援 金塊馬龍批球隊「沒品」

NBA／布朗遭國王隊開除 7主帥聲援 金塊馬龍批球隊「沒品」
NBA／打出生涯代表作但金塊仍掙扎 「沒見過約柯奇這麼沮喪」

NBA／打出生涯代表作但金塊仍掙扎 「沒見過約柯奇這麼沮喪」
NBA／約柯奇三節32分打卡下班 金塊大勝太陽27分

NBA／約柯奇三節32分打卡下班 金塊大勝太陽27分
乒乓巨星馬龍來洛 恐無緣28奧運 看好美國乒乓球發展

乒乓巨星馬龍來洛 恐無緣28奧運 看好美國乒乓球發展

熱門新聞

勇士隊球星庫明加（Jonathan Kuminga）賽前熱身時「掛」在籃框上，造成比賽延遲半小時。(擷自X@FanDuelSN_NOR)

NBA／他「掛」在籃框上 害勇士、灰狼延遲半小時開賽

2024-12-21 21:48
美中混血選手谷愛凌。（美聯社）

滑雪／谷愛凌奪世界盃第17冠 刷新自由式滑雪歷史

2024-12-21 20:08
大谷翔平(右)與妻子真美子。(路透)

日籍球星大谷翔平 宣布妻子真美子懷孕

2024-12-28 16:04
（取自樊振東微博）

少打1次罰款$5000 巴奧乒乓球金牌樊振東、陳夢退出WTT世界排名

2024-12-27 14:50
柯瑞。(路透)

NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

2024-12-24 21:11
中國桌球選手樊振東。(新華社)

桌球／樊振東宣布退出WTT世界排名 不滿「不參賽就罰款」

2024-12-27 02:50

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年