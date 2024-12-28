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NBA／唐西奇當傷兵1個月 恐無緣爭年度MVP

體育新聞組／綜合報導
唐西奇可能失去年度獎項的評選資格。 (路透)
唐西奇可能失去年度獎項的評選資格。 (路透)

根據報導，在聖誕大戰遭逢左小腿拉傷提前退場的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），經過核磁共振檢查後，預計將在一個月之後重新評估，可能因此失去年度獎項的評選資格。另根據《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）報導，因膝傷至今仍未上場的快艇當家雷納德（Kawhi Leonard）即將在1月5日迎來本季首戰，交手老鷹。

唐西奇本季已經因各種傷勢缺席了8場比賽，如今又要掛免戰牌至少1個月，意味著他將無法達到聯盟規定的65場比賽年度獎項評選資格。唐西奇場均可以拿下28.1分8.3籃板7.8助攻，投籃命中率46%，三分命中率35%，季前他已經是年度MVP的熱門人選。另一方面，唐西奇已經連續5年入選年度最佳第一隊，這紀錄可能也要中斷。

對於唐西奇將要缺席一段時間，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）先前曾表示：「希望這是他本季最後一次受傷，也希望不要太嚴重。我們都很需要他，但同時要確保他的健康優先。」

另外，快艇雷納德近幾年飽受傷病困擾，比賽有一場沒一場，上季最後8戰就因右膝不適缺席。進入季後賽後，面對獨行俠6戰僅出席G2、G3，最終導致快艇一輪遊。季末他也因傷病問題退出美國奧運男籃，一路養傷至今還未上場。

缺席了三分之一賽季，雷納德要在1月5日對上老鷹一戰回歸，這對快艇而言無疑是好消息。喬治（Paul George）轉戰76人後，球隊靠著哈登（James Harden）回春身手和鮑威爾（Norman Powell）扮演板凳暴徒，將戰績以17勝13敗勉強維持在第7名，若雷納德傷癒歸隊，將讓攻防兩端強度大躍進。

《The Athletic》記者穆雷報導，雷納德即將在1月5日迎來本季首戰，交手...
《The Athletic》記者穆雷報導，雷納德即將在1月5日迎來本季首戰，交手老鷹。( 美聯社 )

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