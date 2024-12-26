NBA／14投13中 雷霆亞歷山大飆45分逆轉溜馬

雷霆隊球星亞歷山大(右)26日在後面三節投14中13球。(路透)

近期都處在連勝狀態的雷霆與溜馬今天交鋒，儘管首節打完溜馬一度取得雙位數領先優勢，不過接下來三節雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）卻完成誇張的14次出手命中13球的演出，最終在他拿下45分領軍下，雷霆就以120：114擊敗溜馬，收下4連勝。

今年開季就穩居在西區戰績榜首位置的雷霆，今天作客溜馬主場，面對近期拉出5連勝的溜馬，首節雷霆卻出現開賽慢熱的狀況，就連球隊一哥亞歷山大進攻手感都受到影響，單節8次出手僅命中2球，雷霆單節也僅拿下19分，以10分差距落後給溜馬。

不過第二節亞歷山大隨即找回進攻節奏領軍追擊，他單節8次出手命中7球，其中包括一顆三分球，個人該節獨得16分，幫助雷霆縮小到個位數差距。

易籃後，亞歷山大的火燙手感並未降溫，他在下半場的6次出手全都命中，其中包括3顆三分球，加上全場罰球也是完美的11罰11中，攻下平個人生涯紀錄的45分，也是個人本季第3度得分上看40分，帶領雷霆最終以6分差距逆轉勝出。

亞歷山大今天除了攻下45分外，還有7籃板、8助攻、2抄截的全能演出，隊友威廉斯（Jalen Williams）也有20分進帳，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）則繳出11分、13籃板雙十數據。

至於溜馬今天則以奈哈德（Andrew Nembhard）與席亞康（Pascal Siakam）分別拿下23分和22分表現最佳，但主控哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）僅出手6次投進2球拿下4分，替補前鋒托平（Obi Toppin）則是在首節僅打7分鐘就受傷退場。