NBA／聖誕大戰甜蜜復仇 太陽雙槍合飆54分擊潰金塊

杜蘭特（持球者）拿下27分表現佳。（美聯社）

兩天前交手以27分差距慘敗，太陽隊25日回到主場再戰金塊隊成功復仇，在布克持續缺陣的情況下，太陽由杜蘭特（Kevin Durant）與比爾（Bradly Beal）攜手砍進54分，加上在防守端製造金塊團隊16次失誤，最終由太陽以110：100搶下今天耶誕大戰的最後一場賽事勝利。

近期狀況都有所起伏的金塊與太陽，近3天2度碰頭，不過前一場比賽金塊在主場靠著第三節猛轟45分的表現，最終以27分差距賞給太陽3連敗，而今天雙方移師鳳凰城再戰，金塊雖然迎回得分後衛穆雷（Jamal Murray），但卻在客場踢到鐵板。

回到主場的太陽，在首節就手感發燙，單節7次三分球出手命中6球，且都是由不同球員投進，多點開花的攻勢在首節就拿下38分，至於金塊雖然首節也有34分進帳，但接下來三節得分都只有22分，在進攻節奏上完全被對手打亂，團隊單場送出20次助攻卻發生高達16次失誤，身為進攻核心的約柯奇（Nikola Jokic）也僅有2次助攻。

在團隊攻勢不順的情況下，金塊後三節只能在後苦苦追分，且愈追差距反而愈大，第四節中段一度落後達到15分，最終太陽也以10分差距終止3連敗。

太陽以杜蘭特和比爾皆分別拿下27分表現最佳，瓊斯（Tyus Jones）則是砍進3顆三分球拿下17分，而諾基奇（Jusuf Nurkic）則是在與約柯奇對位的情況下繳出8分、13籃板、6助攻全能數據。至於金塊則是以約柯奇25分、15籃板最佳，波特（Michael Porter Jr.）則有22分進帳，剛歸隊的穆雷13分，但兩人合計發生高達9次失誤。