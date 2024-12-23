NBA／安比德被吹出場、溫班亞瑪賞8阻攻 76人照贏馬刺

76人當家中鋒安比德（左）23日2次技術犯規出場。（路透）

76人和馬刺 隊23日上演頂尖長人對決，但76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）上半場沒打完就領到2次技術犯規出場，馬刺新人王溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則是上半場就送出7記麻辣鍋，不過比賽尾聲76人球星馬克西（Tyrese Maxey）接管戰局，個人獨拿8分、全場攻下32分，率76人在拉鋸戰以111：106留下勝利。

溫班亞瑪上半場火鍋連發，和76人禁區大將左蒙德（Andre Drummond）第二節更卯上，8分13秒左蒙德卡位時被吹技術犯規，累積2次遭驅逐出場，不過裁判檢視重播後取消這次判決，原本已經離場的左蒙德又穿回球衣回到賽場，讓球迷響起熱烈歡呼。不過最後3分鐘換戴著面罩的安比德情緒失控，連領2個技術犯規出場，只留下9分、3籃板數據，76人半場也只取得48：45領先。

溫班亞瑪第三節連飆外線還賞給喬治（Paul George）一記火鍋，攻守兩端都有表現率馬刺56：55超前，但接續3分半馬刺只有索漢（Jeremy Sochan）有進球，被76人打出一波18：2的瘋狂攻勢，擴大領先到73：58，不過馬刺有卡瑟爾（Stephon Castle）獨拿13分助隊咬住比數，三節打完追近到75：84。

76人第四節在馬丁（Caleb Martin）進球後領先回到兩位數，但馬刺換夏帕尼（Julian Champagnie）挺身而出，他連飆外線讓馬刺追到90：94，接續瓦賽爾（Devin Vassell）兩罰得手、保羅（Chris Paul）投進三分彈，馬刺反以95：94逆轉。

比分拉鋸下，1分02秒保羅和喬治（Paul George）對位投進高難度壓哨球，但76人馬克西抄截後灌籃得手還造成夏帕尼犯規，罰球雖沒得手但76人又抄到球，29.8秒馬克西再飆進弧頂三分彈，加上罰球也得手，個人連拿8分讓76人從1分落後到超前比分，最終驚險以111：106守住主場勝利。

馬克西全場攻下32分外帶10籃板、8助攻，喬治19分、9籃板；溫班亞瑪三分球13投6中攻下全隊最高26分外帶9籃板、8阻攻，卡瑟爾板凳貢獻17分是馬刺次高。