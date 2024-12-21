我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

NBA／13隊三分出手創紀錄 詹皇：該死的三分球投太多了

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯（左）針對「大三分時代」提出批評。（路透）
詹姆斯（左）針對「大三分時代」提出批評。（路透）

身為聯盟資歷最深的球星，詹姆斯（LeBron James）可說是歷經不同時期的聯盟變革乃至於整體比賽球風的變化。近期當被問到對於NBA明星賽改制的看法時，詹姆斯卻將話題延伸至同樣引發討論的的聯盟「大三分時代」話題，直言比起明星賽賽制的改變，整個聯盟三分球出手的氾濫更值得深思。

數據顯示，近年來NBA各隊的三分出手數量不斷飆升。2015-16球季以勇士隊為例，每場平均31.6次三分出手在當年已是聯盟之最，但放在本季竟僅能排名倒數第二。塞爾蔕克本季每場平均51.1次三分出手，若持續下去，將打破先前所有紀錄。此外，本季已有13支球隊的三分出手數刷新隊史紀錄。

支撐如此三分球大量出手的基礎還是反映在球場勝負上，將外線運用發揮淋漓盡致的塞爾蒂克，上個賽季橫掃聯盟勇奪總冠軍。

而數據更表明了，本季只要在三分出手或命中數量上壓制對手，球隊勝率就大幅提升。當球隊比對手投更多三分球、命中更多三分球，勝率明顯攀升，甚至在比對手多中10顆三分的情況下，勝率高達100%。

NBA總裁席佛（Adam Silver）日前坦言，聯盟已經針對比賽風格進行多方討論，不單純是三分問題，而是整體進攻多元性、球員技能展現以及球迷反應都需考量。

針對這樣的「大三分時代」，就連過往不以外線見長的詹姆斯，近幾年的出手次數和命中數都有所提升。但詹姆斯受訪時仍直言：「現在整個聯盟投了很多該死的三分球，這比明星賽如何改制更加值得討論。」他強調，目前聯盟普遍以三分球為主要進攻手段的趨勢，已經到了需要認真面對的程度。

NBA 勇士

上一則

NBA／溫班亞瑪自導自演暴扣 隊友也驚嘆：當後院打球？

延伸閱讀

NBA／詹姆斯生涯總上場時間超越賈霸 史上第一

NBA／詹姆斯生涯總上場時間超越賈霸 史上第一
邊界驚夢（五）

邊界驚夢（五）
NBA／詹姆斯回歸、戴維斯轟40分 湖人斷灰熊4連勝

NBA／詹姆斯回歸、戴維斯轟40分 湖人斷灰熊4連勝
NBA／詹姆斯續缺陣 愛德華砍23分率灰狼咬湖人

NBA／詹姆斯續缺陣 愛德華砍23分率灰狼咬湖人

熱門新聞

大谷翔平每年只領200萬美元薪水。（美聯社）

MLB／大谷翔平每年「只領」200萬元 穩居大聯盟年薪王

2024-12-15 21:31
里拉德和運動品牌續約，且是一只終身合約。(美聯社)

NBA／剛拿完冠軍再簽「終身合約」里拉德成現役第4人

2024-12-18 23:30
勇士球星柯瑞(左)19日寫下單場零進球的新紀錄。(美聯社)

NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊

2024-12-19 23:50
陽念希。(資料照，記者陳正興／攝影)

台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約

2024-12-15 12:00
道奇弗里曼(左)於世界大賽首戰揮出再見全壘打。(美聯社)

MLB／10歲男孩撿到156萬 道奇弗里曼再見滿貫轟 拍出史上第3高價

2024-12-15 18:11
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。(美聯社)

NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪

2024-12-16 03:00

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了